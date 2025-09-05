Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО о Барселоне: «Эспаньол – более каталонский клуб»
Испания
05 сентября 2025, 17:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:24
Маурисио ПОЧЕТТИНО о Барселоне: «Эспаньол – более каталонский клуб»

Тренер не планирует работать в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Экс-тренер Эспаньола Маурисио Почеттино ранее говорил, что никогда после каталонского клуба не будет работать с его главным историческим соперником – Барселоной.

Нынешний наставник сборной США остается при своем мнении.

«Я все еще полностью связываю себя с Эспаньолом. Мне говорят, мол, получишь предложение от Барселоны – тогда посмотрим, что ты скажешь. Могу сказать, что не буду работать в Барселоне. Я не хочу никого обидеть».

«Просто мой клуб – Эспаньол. И считаю, что Эспаньол – гораздо более каталонский и независимый клуб, чем Барселона», – отметил Почеттино.

Барселона Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Маурисио Почеттино
Иван Зинченко Источник: Marca
