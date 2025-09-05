Маурисио ПОЧЕТТИНО о Барселоне: «Эспаньол – более каталонский клуб»
Тренер не планирует работать в Барселоне
Экс-тренер Эспаньола Маурисио Почеттино ранее говорил, что никогда после каталонского клуба не будет работать с его главным историческим соперником – Барселоной.
Нынешний наставник сборной США остается при своем мнении.
«Я все еще полностью связываю себя с Эспаньолом. Мне говорят, мол, получишь предложение от Барселоны – тогда посмотрим, что ты скажешь. Могу сказать, что не буду работать в Барселоне. Я не хочу никого обидеть».
«Просто мой клуб – Эспаньол. И считаю, что Эспаньол – гораздо более каталонский и независимый клуб, чем Барселона», – отметил Почеттино.
