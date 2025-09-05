Чемпионат мира05 сентября 2025, 14:49 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:58
ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией
Игра состоится 5 сентября в польском городе Вроцлав
Украинская ассоциация футбола опубликовала официальную программу к матчу отбора ЧМ-2026 Украина – Франция
Игра состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав.
Начало матча запланировано на 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.
В этой группе также выступают сборные Исландии и Азербайджана.
Официальная программка к матчу отбора ЧМ-2026 Украина – Франция: скачать pdf
