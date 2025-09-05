ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальную программу к матчу отбора ЧМ-2026 Украина – Франция

Игра состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав.

Начало матча запланировано на 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

В этой группе также выступают сборные Исландии и Азербайджана.

Официальная программка к матчу отбора ЧМ-2026 Украина – Франция: скачать pdf