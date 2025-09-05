Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:49 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:58
427
0

ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией

Игра состоится 5 сентября в польском городе Вроцлав

05 сентября 2025, 14:49 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:58
427
0
ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией
УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовала официальную программу к матчу отбора ЧМ-2026 Украина – Франция

Игра состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав.

Начало матча запланировано на 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

В этой группе также выступают сборные Исландии и Азербайджана.

Официальная программка к матчу отбора ЧМ-2026 Украина – Франция: скачать pdf

По теме:
МБАППЕ: «Дешам приложил руку к тем двум звездам, что у нас на футболках»
Ребров обратился к болельщикам сборной Украины с важным заявлением
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 05 сентября 2025, 15:28 3
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05 сентября 2025, 12:55 64
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

«Сине-желтые» дебютируют в отборе на грядущий Мундиаль

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 07:01
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С эмоциональным камбэком. Определен первый полуфиналист ЧМ по волейболу
С эмоциональным камбэком. Определен первый полуфиналист ЧМ по волейболу
03.09.2025, 16:37
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем