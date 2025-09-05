Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия разорвала контракт с украинским полузащитником
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 14:11 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:13
Александр Беляев стал свободным агентом

ФК Александрия. Александр Беляев

Украинский полузащитник Александр Беляев покидает «Александрию». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летний футболист и серебряный призер Украинской Премьер-лиги разорвали соглашение по согласию обоих сторон. Контракт действовал до лета 2026 года. Беляев стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне Александр Беляев провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник не поехал с «Александрией» на сборы.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Александр Беляев свободный агент ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
