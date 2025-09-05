Александрия разорвала контракт с украинским полузащитником

Украинский полузащитник Александр Беляев покидает «Александрию». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летний футболист и серебряный призер Украинской Премьер-лиги разорвали соглашение по согласию обоих сторон. Контракт действовал до лета 2026 года. Беляев стал свободным агентом.

В прошедшем сезоне Александр Беляев провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник не поехал с «Александрией» на сборы.