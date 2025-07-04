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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 03:59 | Обновлено 04 июля 2025, 04:09
153
0

Он остался в Украине. Полузащитник не поехал с Александрией на сборы

Хавбек Александр Беляев получил мышечную травму

04 июля 2025, 03:59 | Обновлено 04 июля 2025, 04:09
153
0
Он остался в Украине. Полузащитник не поехал с Александрией на сборы
ФК Александрия. Александр Беляев

25-летний полузащитник Александрии Александр Беляев не попал в состав делегации клуба, которая отправилась в Австрию на межсезонные сборы.

Причиной отсутствия игрока стала мышечная травма, полученная им незадолго до начала подготовительного этапа.

Футболист проходит восстановление на клубной базе в Украине. В прошлом сезоне он провел 22 матча УПЛ и забил 1 гол.

«Александрия» начала сборы в Австрии в статусе серебряного призера УПЛ сезона 2024/25.

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Александр Беляев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы травма ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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