Украина. Премьер лига04 июля 2025, 03:59 | Обновлено 04 июля 2025, 04:09
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Он остался в Украине. Полузащитник не поехал с Александрией на сборы
Хавбек Александр Беляев получил мышечную травму
04 июля 2025, 03:59 | Обновлено 04 июля 2025, 04:09
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25-летний полузащитник Александрии Александр Беляев не попал в состав делегации клуба, которая отправилась в Австрию на межсезонные сборы.
Причиной отсутствия игрока стала мышечная травма, полученная им незадолго до начала подготовительного этапа.
Футболист проходит восстановление на клубной базе в Украине. В прошлом сезоне он провел 22 матча УПЛ и забил 1 гол.
«Александрия» начала сборы в Австрии в статусе серебряного призера УПЛ сезона 2024/25.
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