Арина Соболенко – Джессика Пегула. Полуфинал US Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025
В ночь на 5 сентября американская теннисистка Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США 2025.
Американка потерпела поражение со счетом 6:4, 3:6, 4:6 за 2 часа и 7 минут. Это была десятая встреча соперниц – Пегула только дважды обыгрывала Соболенко.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В решающем поединке US Open Соболенко поборется против Аманды Анисимовой.
🏆 US Open 2025. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [4] – 4:6, 6:3, 6:4
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба
Антон Ахметов планировал создать новый клуб в Украине под названием «Днепр 1918-Сичеслав»