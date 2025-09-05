Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Полуфинал US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Полуфинал US Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Джессика Пегула

В ночь на 5 сентября американская теннисистка Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США 2025.

Американка потерпела поражение со счетом 6:4, 3:6, 4:6 за 2 часа и 7 минут. Это была десятая встреча соперниц – Пегула только дважды обыгрывала Соболенко.

В решающем поединке US Open Соболенко поборется против Аманды Анисимовой.

🏆 US Open 2025. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [4] – 4:6, 6:3, 6:4

Видеообзор матча

