Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 сентября
05 сентября 2025, 11:09 |
30
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 сентября
УАФ

В пятницу, 5 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Литва U-21 – Украина U-21

Ggbet 11.60 – 5.35 – 1.27

21:45 Украина – Франция

Ggbet 9.50 – 5.17 – 1.39

21:45 Италия – Эстония

Ggbet 1.07 – 17.00 – 50.00

21:45 Фарерские острова – Хорватия

Ggbet 14.00 – 6.25 – 1.28

21:45 Словения – Швеция

Ggbet 3.92 – 3.38 – 2.15

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
