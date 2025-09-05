«Возможно, у него есть проблемы». Кучер объяснил выбор Реброва

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 21:37 |
Бывший игрок сборной Украины прокомментировал отсутствие в команде Андрея Ярмоленко

УАФ. Сергей Ребров

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Кучер прокомментировал отсутствие в составе команды вингера Андрея Ярмоленко.

– Вас удивило, что Ребров не вызвал на матчи опытного Ярмоленко?

– Я не могу комментировать решения тренерского штаба. Главный тренер делает заявку из тех футболистов, на которых рассчитывает. Получается, что он видит на этой позиции кого-то другого. Возможно, у Андрея есть какие-то проблемы. Трудно сказать.

Ранее Александр Кучер дал прогноз на матч Украина – Франция.

Андрей Ярмоленко Александр Кучер Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
