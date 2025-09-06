Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал главную проблему звезды сборной Украины
Португалия
06 сентября 2025, 03:49 |
76
0

Сабо назвал главную проблему звезды сборной Украины

Экс-тренер сине-желтых оценил трансфер Судакова в «Бенфику»

06 сентября 2025, 03:49 |
76
0
Сабо назвал главную проблему звезды сборной Украины
УАФ. Йожеф Сабо

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила примерно 27 миллионов евро.

Трансфер экс-игрока «Динамо» прокомментировал бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.

«Долгое время все гадали, куда перейдет Судаков, а в итоге он попал в «Бенфику». В Португалии приличный чемпионат, там нужно уметь и атаковать, и отбирать. Судаков имеет хороший удар, он может играть на атаку, но совсем не умеет защищаться.

Для меня хороший полузащитник – это тот, кто атакует и защищается. Чтобы закрепиться в «Бенфике», Судакову придется добавить к оборонительному плану и физику», – сказал Сабо.

По теме:
СУДАКОВ: «Не обратил внимание на Олисе. Думал, наши опорники переберут»
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
Карпаты сообщили, что прекратили сотрудничество с тренером
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 19:52 30
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Футбол | 05 сентября 2025, 21:02 14
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву
Раскрыли и разгромили. Украина U-21 дожала Литву

Успешное начало пути на молодежный Евро от команды Мельгосы

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Футбол | 06.09.2025, 03:46
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 1
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 328
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем