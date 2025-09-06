Сабо назвал главную проблему звезды сборной Украины

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила примерно 27 миллионов евро.

Трансфер экс-игрока «Динамо» прокомментировал бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.

«Долгое время все гадали, куда перейдет Судаков, а в итоге он попал в «Бенфику». В Португалии приличный чемпионат, там нужно уметь и атаковать, и отбирать. Судаков имеет хороший удар, он может играть на атаку, но совсем не умеет защищаться.

Для меня хороший полузащитник – это тот, кто атакует и защищается. Чтобы закрепиться в «Бенфике», Судакову придется добавить к оборонительному плану и физику», – сказал Сабо.