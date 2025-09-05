Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
Англия
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике

Низаар Кинселла – о допинговом деле украинца

Журналист BBC Низаар Кинселла прокомментировал ситуацию с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, которому было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии.

«Мудрик остается временно отстраненным, тренируется самостоятельно и продолжает борьбу в суде. Украинец проиграл свою футболку с номером 10 Коулу Палмеру и был обвинен Футбольной ассоциацией (FA) в нарушении антидопинговых правил.

Мы ожидаем любых возможных санкций в рамках строгого конфиденциального процесса, который станет следующим шагом, а затем - возможной апелляции. Это может затянуться на некоторое время», - цитирует Кинселлу BBC.

Сообщалось, что Мудрику угрожает банкротство.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Burevestnik
що цікавого чи нового
автор цієї замітки знайшов у коментарі журналіста ВВС?
В одному фільмі в таких випадках Робінзон Кукурудзо казав: 
""і знову про море...".
Ответить
0
