«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
Низаар Кинселла – о допинговом деле украинца
Журналист BBC Низаар Кинселла прокомментировал ситуацию с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, которому было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии.
«Мудрик остается временно отстраненным, тренируется самостоятельно и продолжает борьбу в суде. Украинец проиграл свою футболку с номером 10 Коулу Палмеру и был обвинен Футбольной ассоциацией (FA) в нарушении антидопинговых правил.
Мы ожидаем любых возможных санкций в рамках строгого конфиденциального процесса, который станет следующим шагом, а затем - возможной апелляции. Это может затянуться на некоторое время», - цитирует Кинселлу BBC.
Сообщалось, что Мудрику угрожает банкротство.
