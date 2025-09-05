Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ризнык отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Он полностью заслужил»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 10:06 |
240
0

Ризнык отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Он полностью заслужил»

Дмитрий поддержал бывшего одноклубника

05 сентября 2025, 10:06 |
240
0
Ризнык отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Он полностью заслужил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык отреагировал на трансфер Георгия Судакова, покинувшего расположение «горняков», перебравшись в португальскую «Бенфики».

– Лидер Шахтера Георгий Судаков перешел в Бенфику. Как вы отреагировали на его трансфер?

– Жора – это классный футболист, показывающий топовую игру. Он полностью заслужил этот шанс – поиграть в Европе. Я, как и вся команда, желаю ему только удачи и чтобы он двигался вперед. Думаю, его карьера не ограничится Бенфикой и в будущем он поиграет за Реал или другой мировой гранд.

– Что вы лично сказали Судакову?

– Пожелал ему успехов и здоровья, а так Жора все умеет, знает и понимает. Уверен, что у него все выйдет в Бенфике и он станет лидером клуба, – сказал Дмитрий.

За карьеру в Шахтере Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

По теме:
Романо подтвердил. Шахтер готов оформить самый дорогой трансфер года
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
Полузащитник Шахтера: «Мой агент сказал, что есть предложение от Жироны»
Дмитрий Ризнык Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черногория – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05 сентября 2025, 10:41 0
Черногория – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Черногория – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву

Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05 сентября 2025, 07:08 4
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Украинский вингер не вызван на сентябрьские матчи

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
Бокс | 05.09.2025, 08:37
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 09:01
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Диетолог Усика: «Завершение карьеры? Не надо забывать, что...»
Диетолог Усика: «Завершение карьеры? Не надо забывать, что...»
03.09.2025, 12:19 2
Бокс
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
03.09.2025, 09:39
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем