Ризнык отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Он полностью заслужил»
Дмитрий поддержал бывшего одноклубника
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык отреагировал на трансфер Георгия Судакова, покинувшего расположение «горняков», перебравшись в португальскую «Бенфики».
– Лидер Шахтера Георгий Судаков перешел в Бенфику. Как вы отреагировали на его трансфер?
– Жора – это классный футболист, показывающий топовую игру. Он полностью заслужил этот шанс – поиграть в Европе. Я, как и вся команда, желаю ему только удачи и чтобы он двигался вперед. Думаю, его карьера не ограничится Бенфикой и в будущем он поиграет за Реал или другой мировой гранд.
– Что вы лично сказали Судакову?
– Пожелал ему успехов и здоровья, а так Жора все умеет, знает и понимает. Уверен, что у него все выйдет в Бенфике и он станет лидером клуба, – сказал Дмитрий.
За карьеру в Шахтере Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
