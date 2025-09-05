Ризнык отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Он полностью заслужил»

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык отреагировал на трансфер Георгия Судакова, покинувшего расположение «горняков», перебравшись в португальскую «Бенфики».

– Лидер Шахтера Георгий Судаков перешел в Бенфику. Как вы отреагировали на его трансфер?

– Жора – это классный футболист, показывающий топовую игру. Он полностью заслужил этот шанс – поиграть в Европе. Я, как и вся команда, желаю ему только удачи и чтобы он двигался вперед. Думаю, его карьера не ограничится Бенфикой и в будущем он поиграет за Реал или другой мировой гранд.

– Что вы лично сказали Судакову?

– Пожелал ему успехов и здоровья, а так Жора все умеет, знает и понимает. Уверен, что у него все выйдет в Бенфике и он станет лидером клуба, – сказал Дмитрий.

За карьеру в Шахтере Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.