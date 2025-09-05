Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Сработает ли закономерность? Определена финальная пара US Open у женщин

Аманда Анисимова поборется против Арины Соболенко в поединке за трофей в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

В ночь на 5 сентября состоялись матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025 в женском одиночном разряде.

В решающий поединок пробились Арина Соболенко и Аманда Анисимова.

Соболенко оказалась сильнее Джессики Пегулы, а Анисимова сумела справиться с Наоми Осакой.

Соболенко вышла в шестой подряд финал на хардовых Grand Slam. В 2025 году она трижды играла в решающих матчах мейджорах и дважды потерпела поражение: от Мэдисон Киз на Australian Open и от Коко Гауфф на Ролан Гаррос.

Анисимова пробилась в свой второй финал на слэмах. В середине июле она отдала Иге Свентек трофей Уимблдона, проиграв со счетом 0:6, 0:6.

Ранее Аманда девять раз играла против Арины. Счет 6:3 в личных встречах в пользу представительницы США. В частности, двумя месяцами ранее Анисимова наказала Соболенко в полуфинале Уимблдона.

Финал US Open 2025 у женщин состоится в субботу, 7 сентября. Надеемся, закономерность поражений Соболенко американкам в финале GS в этом сезоне продолжится...

US Open 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [4] – 4:6, 6:3, 6:4
Наоми Осака [23] – Аманда Анисимова [8] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

Инфографика

Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко Аманда Анисимова US Open 2025 Джессика Пегула Наоми Осака
