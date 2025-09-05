Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕШАМ: «В матче против сборной Украины нужна острожность»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 15:36
65
0

ДЕШАМ: «В матче против сборной Украины нужна острожность»

Главный тренер сборной Франции пообщался с журналистами

05 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 15:36
65
0
ДЕШАМ: «В матче против сборной Украины нужна острожность»
УАФ. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами перед матчем отбора ЧМ-2026 с Украиной во Вроцлаве:

«Мотивация? Говоря о моей функции тренера, я чувствую себя привилегированным каждое утро. Важно – это желание и решимость. Я никогда не видел себя делающим что-то наполовину. Мне нужен этот адреналин – в голове или в сердце.

Опасности от сборной Украины? Есть контекст, форма не оптимальна для всех игроков. Это нормально на данном этапе сезона. Есть качество соперников. Они привыкли проводить много матчей подряд. В плане командной игры и креативности эта сборная Украины очень интересна и опасна. Так что нужна осторожность.

Забарный? Он провел очень хороший сезон в «Борнмуте». Это игрок, который излучает большое спокойствие. Он уверен в розыгрыше мяча. Это важно в клубе, как «ПСЖ». У него очень большой потенциал.

Конате? Он был не в лучшей форме, но способен показывать гораздо больше. У него все хорошо в «Ливерпуле», он уже давно с нами. Потом есть конкуренция. Я общаюсь с ним. Он это знает. Он уже много лет привык к высочайшему уровню.

Мбаппе как капитан? Это не стало для него бременем. У него была вся необходимая способность. Был период, когда он был не в лучшей форме по разным причинам. С тех пор как он стал капитаном, его слово имеет вес для команды – он это знает. Сегодня он прекрасно справляется с этой ситуацией. Он капитан и один из лидеров команды.

Братья Тюрам? Они имеют свою роль, если они здесь. Думаю ли я уже о матче «Ювентус» – «Интер»? Следующий матч – против Украины, а потом во вторник. Успешная адаптация Дуэ? У него есть качества, но и голова готова к очень высокому уровню. Все началось очень быстро».

По теме:
МБАППЕ: «Дешам приложил руку к тем двум звездам, что у нас на футболках»
ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией
Ребров обратился к болельщикам сборной Украины с важным заявлением
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Дидье Дешам
Николай Степанов Источник: RMC Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров
Футбол | 05 сентября 2025, 15:30 0
Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров
Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров

Пытаемся найти логику в решении вице-чемпиона Германии

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 13:52 28
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05.09.2025, 12:55
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04.09.2025, 15:59
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 330
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем