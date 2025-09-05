ДЕШАМ: «В матче против сборной Украины нужна острожность»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами перед матчем отбора ЧМ-2026 с Украиной во Вроцлаве:

«Мотивация? Говоря о моей функции тренера, я чувствую себя привилегированным каждое утро. Важно – это желание и решимость. Я никогда не видел себя делающим что-то наполовину. Мне нужен этот адреналин – в голове или в сердце.

Опасности от сборной Украины? Есть контекст, форма не оптимальна для всех игроков. Это нормально на данном этапе сезона. Есть качество соперников. Они привыкли проводить много матчей подряд. В плане командной игры и креативности эта сборная Украины очень интересна и опасна. Так что нужна осторожность.

Забарный? Он провел очень хороший сезон в «Борнмуте». Это игрок, который излучает большое спокойствие. Он уверен в розыгрыше мяча. Это важно в клубе, как «ПСЖ». У него очень большой потенциал.

Конате? Он был не в лучшей форме, но способен показывать гораздо больше. У него все хорошо в «Ливерпуле», он уже давно с нами. Потом есть конкуренция. Я общаюсь с ним. Он это знает. Он уже много лет привык к высочайшему уровню.

Мбаппе как капитан? Это не стало для него бременем. У него была вся необходимая способность. Был период, когда он был не в лучшей форме по разным причинам. С тех пор как он стал капитаном, его слово имеет вес для команды – он это знает. Сегодня он прекрасно справляется с этой ситуацией. Он капитан и один из лидеров команды.

Братья Тюрам? Они имеют свою роль, если они здесь. Думаю ли я уже о матче «Ювентус» – «Интер»? Следующий матч – против Украины, а потом во вторник. Успешная адаптация Дуэ? У него есть качества, но и голова готова к очень высокому уровню. Все началось очень быстро».