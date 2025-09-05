МБАППЕ: «Дешам приложил руку к тем двум звездам, что у нас на футболках»

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пообщался с журналистами перед матчем отбора ЧМ-2026 с Украиной во Вроцлаве:

«Дешам? Он – памятник французского футбола. Он вписал свое имя в историю сборной Франции как игрок и как тренер. Его резюме говорит само за себя. Но сводить все только к этому нельзя. Он приложил руку к двум звездам, которые у нас на майке.

Капитанство? У меня стало больше опыта. Прошло три года. Я вырос как капитан. Я лучше понимаю некоторые вещи. Стараюсь объединять. Появились новые лидеры. Нужно оставлять место каждому партнеру».

Слишком много матчей в прошлом сезоне? Я не знаю, готов ли кто-то проводить сезон из 60 матчей. Я не помню, чтобы игрок отыграл 60 матчей на своем лучшем уровне. Для меня это невозможно. В прошлом сезоне была полная неопределенность. Сказали, что это вирус. Играем ли мы слишком много? Мое мнение изменилось. Нужно просто немного больше отдыха. Это спор глухих. Дело не в количестве матчей, а в восстановлении. Я видел команды, которые уже возвращались к тренировкам, пока мы еще играли на клубном чемпионате мира».

Любимый игрок в Украине? Андрей Лунин, но его в этом матче нет.

Тактика и система 3–5–2? Я могу играть по любой системе. Много перемещений. Есть риски для баланса. Мы пропустили слишком много голов на последнем сборе. Это хорошая схема, но я не знаю, как мы будем играть против Украины.

Настроение? Я очень рад снова начать новый сезон. Я приехал с большим желанием. Это важный год для моего клуба, сборной, для меня. Все есть, чтобы сделать большие вещи, и это начинается здесь. Я стараюсь не слишком далеко заглядывать в конец сезона».