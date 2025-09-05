Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МБАППЕ: «Дешам приложил руку к тем двум звездам, что у нас на футболках»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 15:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 15:36
125
0

Капитан сборной Франци пообщался с журналистами перед матчем с Украиной

УАФ. Килиан Мбаппе

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пообщался с журналистами перед матчем отбора ЧМ-2026 с Украиной во Вроцлаве:

«Дешам? Он – памятник французского футбола. Он вписал свое имя в историю сборной Франции как игрок и как тренер. Его резюме говорит само за себя. Но сводить все только к этому нельзя. Он приложил руку к двум звездам, которые у нас на майке.

Капитанство? У меня стало больше опыта. Прошло три года. Я вырос как капитан. Я лучше понимаю некоторые вещи. Стараюсь объединять. Появились новые лидеры. Нужно оставлять место каждому партнеру».

Слишком много матчей в прошлом сезоне? Я не знаю, готов ли кто-то проводить сезон из 60 матчей. Я не помню, чтобы игрок отыграл 60 матчей на своем лучшем уровне. Для меня это невозможно. В прошлом сезоне была полная неопределенность. Сказали, что это вирус. Играем ли мы слишком много? Мое мнение изменилось. Нужно просто немного больше отдыха. Это спор глухих. Дело не в количестве матчей, а в восстановлении. Я видел команды, которые уже возвращались к тренировкам, пока мы еще играли на клубном чемпионате мира».

Любимый игрок в Украине? Андрей Лунин, но его в этом матче нет.

Тактика и система 3–5–2? Я могу играть по любой системе. Много перемещений. Есть риски для баланса. Мы пропустили слишком много голов на последнем сборе. Это хорошая схема, но я не знаю, как мы будем играть против Украины.

Настроение? Я очень рад снова начать новый сезон. Я приехал с большим желанием. Это важный год для моего клуба, сборной, для меня. Все есть, чтобы сделать большие вещи, и это начинается здесь. Я стараюсь не слишком далеко заглядывать в конец сезона».

По теме:
ФОТО. Официальная программка к матчу отбора ЧМ между Украиной и Францией
Ребров обратился к болельщикам сборной Украины с важным заявлением
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Дидье Дешам
Николай Степанов Источник: RMC Sport
