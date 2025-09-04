4 сентября, стало известно о смерти известного итальянского модельера Джорджио Армани. Ему был 91 год.

На смерть итальянца отреагировал легенда украинского футбола и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

«Мир теряет человека, который научил его элегантности. Я теряю друга. Спасибо за все, дорогой Джорджио», – написал Шевченко.

