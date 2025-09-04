Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
04 сентября 2025, 22:40
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»

Умер Джорджио Армани

УАФ. Андрей Шевченко

4 сентября, стало известно о смерти известного итальянского модельера Джорджио Армани. Ему был 91 год.

На смерть итальянца отреагировал легенда украинского футбола и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

«Мир теряет человека, который научил его элегантности. Я теряю друга. Спасибо за все, дорогой Джорджио», – написал Шевченко.

Ранее бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш отреагировал на слова Андрея Шевченко, который недавно сказал, что Кахи Каладзе для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.

