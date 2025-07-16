Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 19:24 |
744
0

Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе

Василий Кардаш встал на сторону президента УАФ

16 июля 2025, 19:24 |
744
0
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
УАФ. Василий Кардаш

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш отреагировал на слова Андрея Шевченко, который недавно сказал, что Кахи Каладзе для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.

«Сегодня Украина переживает очень сложный период – идет война. И, конечно, от тех, с кем мы играли вместе, даже если они граждане другой страны, мы ожидаем поддержки. Если не делами, то хотя бы словами. Если ее нет – еще полбеды. Но если человек оправдывает эту войну и фактически поддерживает агрессора – это уже за гранью. Здесь нет места никаким компромиссам», – сказал Кардаш.

Ранее бывший игрок «Динамо» назвал главную проблему сборной Украины.

По теме:
На фронте погиб 21-летний боксер, боец Азова
ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
Никаких Z и георгиевских лент. Новые правила для российских спортсменов
Андрей Шевченко Грузия Каха Каладзе Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Василий Кардаш
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ
Футбол | 16 июля 2025, 19:23 0
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ

Формальность на пути к «Бешикташу»

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
Футбол | 16 июля 2025, 13:34 6
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо

Максим Дячук завершил переход в «Лехию»

Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Другие виды | 15.07.2025, 22:23
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Бокс | 16.07.2025, 11:18
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 15.07.2025, 23:01
В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
15.07.2025, 09:54 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
14.07.2025, 23:51
Бокс
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
14.07.2025, 22:38
Бокс
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 15
Футбол
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
15.07.2025, 08:52 6
Футбол
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
16.07.2025, 08:46
Футбол
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
16.07.2025, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем