Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш отреагировал на слова Андрея Шевченко, который недавно сказал, что Кахи Каладзе для него больше не существует из-за его пророссийской позиции.

«Сегодня Украина переживает очень сложный период – идет война. И, конечно, от тех, с кем мы играли вместе, даже если они граждане другой страны, мы ожидаем поддержки. Если не делами, то хотя бы словами. Если ее нет – еще полбеды. Но если человек оправдывает эту войну и фактически поддерживает агрессора – это уже за гранью. Здесь нет места никаким компромиссам», – сказал Кардаш.

Ранее бывший игрок «Динамо» назвал главную проблему сборной Украины.