Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины
Василий Кардаш выделил негативную тенденцию национальной команды
Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Кардаш назвал главную проблему национальной сборной Украины:
«Сейчас много говорят о том, что у нас яркое поколение талантливых молодых игроков в сборной. Многие из них выступают за рубежом в топ-чемпионатах, поэтому в целом уровень сборной сейчас хороший.
В то же время есть одна тенденция: сборной редко удается провести два одинаково качественных матча против сильного соперника за короткий промежуток времени. Часто бывает так, что первый матч получается хорошим, а второй – провальным, или – наоборот. Именно так было, например, в матчах с Бельгией».
Ранее Василий Кардаш посоветовал Сергею Реброву заиграть за сборную Арсения Батагова.
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