Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Кардаш назвал главную проблему национальной сборной Украины:

«Сейчас много говорят о том, что у нас яркое поколение талантливых молодых игроков в сборной. Многие из них выступают за рубежом в топ-чемпионатах, поэтому в целом уровень сборной сейчас хороший.

В то же время есть одна тенденция: сборной редко удается провести два одинаково качественных матча против сильного соперника за короткий промежуток времени. Часто бывает так, что первый матч получается хорошим, а второй – провальным, или – наоборот. Именно так было, например, в матчах с Бельгией».

Ранее Василий Кардаш посоветовал Сергею Реброву заиграть за сборную Арсения Батагова.