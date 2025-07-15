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Чемпионат мира
15 июля 2025, 11:14 | Обновлено 15 июля 2025, 11:15
431
1

Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины

Василий Кардаш выделил негативную тенденцию национальной команды

15 июля 2025, 11:14 | Обновлено 15 июля 2025, 11:15
431
1
Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Кардаш назвал главную проблему национальной сборной Украины:

«Сейчас много говорят о том, что у нас яркое поколение талантливых молодых игроков в сборной. Многие из них выступают за рубежом в топ-чемпионатах, поэтому в целом уровень сборной сейчас хороший.

В то же время есть одна тенденция: сборной редко удается провести два одинаково качественных матча против сильного соперника за короткий промежуток времени. Часто бывает так, что первый матч получается хорошим, а второй – провальным, или – наоборот. Именно так было, например, в матчах с Бельгией».

Ранее Василий Кардаш посоветовал Сергею Реброву заиграть за сборную Арсения Батагова.

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Василий Кардаш сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Xvalenok03
Секрет полишинеля.
Почему-то забугорным игрокам и забугорным легионерам удается по две игры проводить на хорошем уровне, с положительными результатами. А то и по три игры.
А наши легионеры, играя в забугорных чемпионатах по их нормам и нагрузкам, не выдерживают нагрузки в две игры. Странно.
Что уже о домашних игроках говорить.!?
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