  ВИДЕО. Холанд, реализовав пенальти, принес Норвегии победу над Финляндией
ВИДЕО. Холанд, реализовав пенальти, принес Норвегии победу над Финляндией

4 сентября прошел ряд товарищеский матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

4 сентября состоялось несколько товарищеских матчей между национальными сборными.

Команда Норвегии благодаря голу Эрлинга Холанда переиграла Финляндию со счетом 1:0. Звездный форвард Манчестер Сити реализовал пенальти на 17-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Албания минимально одолела Гибралтар. Единственный мяч забил Ясир Асани, который отличился с 11-метрового удара.

Саудовская Аравия обыграла Северную Македонию 2:1, Малайзия справилась с Сингапуром 2:1, а сборная ОАЭ одолела Сирию 3:1.

Товарищеский матчи. 4 сентября

  • 16:00. Малайзия – Сингапур – 3:1

Голы: Уилкин, 27, Фигийредо, 54 – Фанди, 72

  • 18:00. Саудовская Аравия – Северная Македония – 2:1

Голы: Аль-Бурайкан, 45, Аль-Хамдан, 78 – Трайковски, 40

  • 19:00. Гибралтар – Албания – 0:1

Гол: Асани, 69 (пен.)

  • 19:00. Норвегия – Финляндия – 1:0

Гол: Холанд, 17 (пен.)

  • 19:30. ОАЭ – Сирия – 3:1

Голы: Ивкович, 62, Аль-Хассани, 78 (пен.), Альварес, 86 – Альсальхади, 36

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
