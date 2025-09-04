ВИДЕО. Холанд, реализовав пенальти, принес Норвегии победу над Финляндией
4 сентября прошел ряд товарищеский матчей
4 сентября состоялось несколько товарищеских матчей между национальными сборными.
Команда Норвегии благодаря голу Эрлинга Холанда переиграла Финляндию со счетом 1:0. Звездный форвард Манчестер Сити реализовал пенальти на 17-й минуте.
Албания минимально одолела Гибралтар. Единственный мяч забил Ясир Асани, который отличился с 11-метрового удара.
Саудовская Аравия обыграла Северную Македонию 2:1, Малайзия справилась с Сингапуром 2:1, а сборная ОАЭ одолела Сирию 3:1.
Товарищеский матчи. 4 сентября
- 16:00. Малайзия – Сингапур – 3:1
Голы: Уилкин, 27, Фигийредо, 54 – Фанди, 72
- 18:00. Саудовская Аравия – Северная Македония – 2:1
Голы: Аль-Бурайкан, 45, Аль-Хамдан, 78 – Трайковски, 40
- 19:00. Гибралтар – Албания – 0:1
Гол: Асани, 69 (пен.)
- 19:00. Норвегия – Финляндия – 1:0
Гол: Холанд, 17 (пен.)
- 19:30. ОАЭ – Сирия – 3:1
Голы: Ивкович, 62, Аль-Хассани, 78 (пен.), Альварес, 86 – Альсальхади, 36
