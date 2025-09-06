Забарный признался, кто должен выиграть Золотой мяч вместо Ямаля

Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Украины по футболу Илья Забарный рассказал, кто, по его мнению, является главными фаворитами на Золотой мяч 2025.

«Моя тройка претендентов на «Золотой мяч 2025» выглядит так: Усмен Дембеле — номер один, далее идут Рафинья и Ламин Ямаль», — отметил Забарный.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.