Забарный признался, кто должен выиграть Золотой мяч вместо Ямаля
Илья выделил Дембеле
Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Украины по футболу Илья Забарный рассказал, кто, по его мнению, является главными фаворитами на Золотой мяч 2025.
«Моя тройка претендентов на «Золотой мяч 2025» выглядит так: Усмен Дембеле — номер один, далее идут Рафинья и Ламин Ямаль», — отметил Забарный.
Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.
