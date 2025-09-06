Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный признался, кто должен выиграть Золотой мяч вместо Ямаля
Другие новости
06 сентября 2025, 02:53 |
163
0

Забарный признался, кто должен выиграть Золотой мяч вместо Ямаля

Илья выделил Дембеле

06 сентября 2025, 02:53 |
163
0
Забарный признался, кто должен выиграть Золотой мяч вместо Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Украины по футболу Илья Забарный рассказал, кто, по его мнению, является главными фаворитами на Золотой мяч 2025.

«Моя тройка претендентов на «Золотой мяч 2025» выглядит так: Усмен Дембеле — номер один, далее идут Рафинья и Ламин Ямаль», — отметил Забарный.

Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.

По теме:
ФОТО. Дембеле вышел на второй тайм матча Украина – Франция и травмировался
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Надо понимать, что когда есть момент, нужно забивать»
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Золотой мяч Илья Забарный Ламин Ямаль ПСЖ Рафинья Диас Усман Дембеле
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
Футбол | 06 сентября 2025, 03:13 0
Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05 сентября 2025, 05:44 1
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом

Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05.09.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Футбол | 05.09.2025, 23:02
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем