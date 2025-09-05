Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Только два теннисиста вышли в полуфинал на всех турнирах Grand Slam в 2025

Немного про Синнера и Джоковича, а также про Алькараса перед полуфиналами US Open

Только два теннисиста вышли в полуфинал на всех турнирах Grand Slam в 2025
Reuters. Новак Джокович, Янник Синнер и Карлос Алькарас

Вечером 5 сентября и в ночь на 6 число на Открытом чемпионате США 2025 пройдут матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Полуфинал US Open 2025 у мужчин: Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим, Новак Джокович – Карлос Алькарас.

Синнер и Джокович являются единственными теннисистами, которые сумели добраться до полуфинала на всех четырех турнирах Grand Slam в сезоне 2025 года. У Алькараса на Australian Open был четвертьфинал, в котором он уступил Ноле.

Также отметим, что Синнер имеет третью по продолжительности победную серию в истории на хардовых мейджорах – 26 викторий. Столько же было у Ивана Лендла (1985–1988) и Джоковича (2015–2016), а круче винстрик имели только все тот же Новак (27, 2011–2012) и Роджер Федерер (40, 2005–2008).

Впервые с 2012 года три игрока достигли полуфиналов на трех GS подряд впервые с 2012 года. В этом году такой результат показали Синнер, Алькарас и Джокович (Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open), а 13 лет это удалось Федереру, Надалю и Джоковичу (US Open 2011, Aus Open 2012 и Ролан Гаррос 2012).

Янник Синнер Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) US Open 2025 статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
