Даруємо телевізор за емоджі
Кожен охочий може взяти участь у розіграші великого 55-дюймового 4K телевізора LG 55UR78006LK!
Футбольні вечори стають ще яскравішими разом зі Sport.ua!
До матчу відбіркового циклу ЧС-2026 між збірними України та Франції (5 вересня) – ми підготували особливий сюрприз для вболівальників.
Кожен охочий може взяти участь у розіграші великого 55-дюймового 4K телевізора LG 55UR78006LK!
Правила прості:
1. Підпишись на телеграм-канал Sport.ua
2. Залиши свої очікування від гри виключно у формі емоджі (наприклад - 💪😊👍) у коментарі під дописом (https://t.me/sportua_news/147597)
3. В понеділок (08.09.25р) ми оберемо 3 найкреативніші/найвподобаніші коментарі та винесемо їх на голосування громади у Telegram, і вже наступного дня (09.09.25) - переможець голосування отримає своє щасливе повідомлення!
Підписуйся на телеграм-канал Sport.ua та включайся у гру!
