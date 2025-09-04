Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 14:30 | Обновлено 04 сентября 2025, 14:34
04 сентября 2025, 14:30 | Обновлено 04 сентября 2025, 14:34
Даруємо телевізор за емоджі

Футбольні вечори стають ще яскравішими разом зі Sport.ua!

До матчу відбіркового циклу ЧС-2026 між збірними України та Франції (5 вересня) – ми підготували особливий сюрприз для вболівальників.

Кожен охочий може взяти участь у розіграші великого 55-дюймового 4K телевізора LG 55UR78006LK!

Правила прості:

1. Підпишись на телеграм-канал Sport.ua

2. Залиши свої очікування від гри виключно у формі емоджі (наприклад - 💪😊👍) у коментарі під дописом (https://t.me/sportua_news/147597)

3. В понеділок (08.09.25р) ми оберемо 3 найкреативніші/найвподобаніші коментарі та винесемо їх на голосування громади у Telegram, і вже наступного дня (09.09.25) - переможець голосування отримає своє щасливе повідомлення!

Підписуйся на телеграм-канал Sport.ua та включайся у гру!

футбол чемпионат мира
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
