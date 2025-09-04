Атлетико отказал клубам АПЛ в аренде игрока, среди которых – Ман Юнайтед
Мадридцы не планируют отпускать Конора Галлахера
Два представителя Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», пытались арендовать 25-летнего английского полузащитника мадридского «Атлетико» Конора Галлахера.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба английских клуба получили отказ в аренде Конора.
«Атлетико» не планирует отпускать Галлахера, учитывая, что его контракт с «матрасниками» рассчитан до 2029 года.
Конор присоединился к испанскому клубу летом 2024 года из лондонского «Челси». За это время полузащитник успел провести 53 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
🚨 Manchester United have had a loan proposal rejected by Atlético Madrid for Conor Gallagher.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025
United asked for Gallagher but no plans for Atléti to let him leave on loan.
Same answer was received by Crystal Palace one week ago.
🎥 https://t.co/BpUj1dfBMD pic.twitter.com/Bp6KcU9bCL
