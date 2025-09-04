Атлетико отказал клубам АПЛ в аренде игрока, среди которых – Ман Юнайтед

Два представителя Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», пытались арендовать 25-летнего английского полузащитника мадридского «Атлетико» Конора Галлахера.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба английских клуба получили отказ в аренде Конора.

«Атлетико» не планирует отпускать Галлахера, учитывая, что его контракт с «матрасниками» рассчитан до 2029 года.

Конор присоединился к испанскому клубу летом 2024 года из лондонского «Челси». За это время полузащитник успел провести 53 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

