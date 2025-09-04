Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 сентября
04 сентября 2025, 10:53
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Грузия – Турция

Ggbet 3.18 – 3.63 – 2.36

21:45 Болгария – Испания

Ggbet 38.00 – 11.90 – 1.10

21:45 Нидерланды – Польша

Ggbet 1.29 – 6.17 – 13.20

21:45 Словакия – Германия

Ggbet 7.85 – 4.86 – 1.46

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
