05 сентября 2025, 23:02
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент

Дмитрий Лиховой – о ситуации с Бленуце

Getty Images/Global Images Ukraine.Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

Однако, еще не сыграв ни одного матча против киевлян, Бленуце вляпался в скандал – Владислав является сторонником российского контента.

На ситуацию отреагировал спикер Сил обороны Украины Дмитрий Лиховой:

– Кто-то ищет позапрошлогодние эмодзи при отборе на проживание в общежитии.

Между тем футбольный клуб «Динамо» Киев:

Владислав Бленуце Вооруженные силы Украины
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
Комментарии
DK2025
Спорт уа ну никак не успокоится. Не хотите издать хрестоматию пасквилей против Динамо?
+3
avk2307
дно журналістики це спорт.юа
+1
Александр Шевченко
Очень важно мнение тыловой зеленой крысы, которая миллионы гривен лопатами берет
0
COBA
Тепер вихід лише один. Суркіс програє його в казино.
-5
DaVinci
Тонко) Гарне порівняння)
-6
Saltovka
Сепар суркис своих не обидет..
-11
