Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

Однако, еще не сыграв ни одного матча против киевлян, Бленуце вляпался в скандал – Владислав является сторонником российского контента.

На ситуацию отреагировал спикер Сил обороны Украины Дмитрий Лиховой:

– Кто-то ищет позапрошлогодние эмодзи при отборе на проживание в общежитии.

Между тем футбольный клуб «Динамо» Киев: