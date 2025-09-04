Усиление для Ротаня. Футболист киевского Динамо перейдет в Полесье
Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского клуба
Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максим Брагару определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает ТаТоТаке.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», которое провело успешные переговоры с руководством «бело-синей» команды.
По информации источника, стороны обсудили все детали потенциального перехода, официальное объявление о трансфере состоится в ближайшее время. Именно по этой причине Брагару и не попал в заявку киевской команды на Лигу конференций.
Вингер не сможет рассчитывать на игровое время из-за высокой конкуренции в составе «Динамо» – на его позиции могут сыграть Анхель Торрес, Владислав Кабаев, назар Волошин и Шола Огундана.
Брагару перебрался в киевский клуб в июле прошлого года из одесского «Черноморца» за 300 тысяч евро. В прошлом сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Трансферная стоимость вингера составляет один миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» выступил с заявлением
Коуч «волков» имеет полный кредит доверия со стороны президента клуба