04 сентября 2025, 09:54 |
Усиление для Ротаня. Футболист киевского Динамо перейдет в Полесье

Максим Брагару продолжит карьеру в составе житомирского клуба

ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максим Брагару определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», которое провело успешные переговоры с руководством «бело-синей» команды.

По информации источника, стороны обсудили все детали потенциального перехода, официальное объявление о трансфере состоится в ближайшее время. Именно по этой причине Брагару и не попал в заявку киевской команды на Лигу конференций.

Вингер не сможет рассчитывать на игровое время из-за высокой конкуренции в составе «Динамо» – на его позиции могут сыграть Анхель Торрес, Владислав Кабаев, назар Волошин и Шола Огундана.

Брагару перебрался в киевский клуб в июле прошлого года из одесского «Черноморца» за 300 тысяч евро. В прошлом сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Трансферная стоимость вингера составляет один миллион евро.

Динамо Киев Полесье Житомир Максим Брагару трансферы трансферы УПЛ Руслан Ротань ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
