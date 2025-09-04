Будет ли играть Судаков? Наставник Бенфики принял важное решение

Португальская «Бенфика» провела насыщенное трансферное окно, в ходе которого подписала несколько игроков, которые будут претендовать на место в стартовом составе.

Одним из усилений для лиссабонского клуба стал трансфер полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова. По информации португальской прессы, главный тренер «орлов» Бруну Лаже изменит схему, чтобы разместить украинского футболиста на поле.

В начале сезона «Бенфика» чаще всего играла с двумя форвардами, однако теперь принято решение отказаться от этой идеи. Клуб намерен играть с одним нападающим, в то время как Судаков сможет выходить в стартовом составе на позиции атакующего полузащитника.

В центре поля вместе с украинцем будут играть аргентинец Энцо Барренечеа и колумбиец Ришар Риос.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. «Бенфика» арендовала Судакова за 6,75 млн евро с опцией обязательного выкупа за 20,25 млн евро.