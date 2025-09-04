Владислав ВАНАТ: «Мы работаем с детства ради таких матчей»
Форвард надеется на положительный результат матча против Франции
Украинский форвард Владислав Ванат поделился ожиданиями от матча национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира, где подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Франции.
«Это сильная команда. По-видимому, по подбору игроков это лучшая сборная мира.
Конечно, нужно выходить и играть против них, выигрывать, потому что ради этого мы работаем с детства, ради таких матчей», – лаконично сказал Ванат.
5 сентября сборная Украины приступит к отбору к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе «Тарчинский Арена» во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд
Нападающий «Жироны» составил символическую сборную из лучших украинских футболистов в истории