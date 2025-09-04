Владислав ВАНАТ: «Мы работаем с детства ради таких матчей»

Украинский форвард Владислав Ванат поделился ожиданиями от матча национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира, где подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Франции.

«Это сильная команда. По-видимому, по подбору игроков это лучшая сборная мира.

Конечно, нужно выходить и играть против них, выигрывать, потому что ради этого мы работаем с детства, ради таких матчей», – лаконично сказал Ванат.

5 сентября сборная Украины приступит к отбору к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе «Тарчинский Арена» во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.