Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ВАНАТ: «Мы работаем с детства ради таких матчей»
Сборная УКРАИНЫ
04 сентября 2025, 02:29 |
56
0

Владислав ВАНАТ: «Мы работаем с детства ради таких матчей»

Форвард надеется на положительный результат матча против Франции

04 сентября 2025, 02:29 |
56
0
Владислав ВАНАТ: «Мы работаем с детства ради таких матчей»
УАФ. Владислав Ванат

Украинский форвард Владислав Ванат поделился ожиданиями от матча национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира, где подопечные Сергея Реброва сыграют против сборной Франции.

«Это сильная команда. По-видимому, по подбору игроков это лучшая сборная мира.

Конечно, нужно выходить и играть против них, выигрывать, потому что ради этого мы работаем с детства, ради таких матчей», – лаконично сказал Ванат.

5 сентября сборная Украины приступит к отбору к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе «Тарчинский Арена» во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
ФОТО. За футболистом сборной Украины мчала полиция. Вот что случилось
ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности
Роналду и Месси. Кто идет за ними в списке бомбардиров своих сборных?
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Ефим Конопля
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 24
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Ванат выбрал вратаря, который превзошел Трубина, Лунина и Бущана
Футбол | 04 сентября 2025, 00:58 1
Ванат выбрал вратаря, который превзошел Трубина, Лунина и Бущана
Ванат выбрал вратаря, который превзошел Трубина, Лунина и Бущана

Нападающий «Жироны» составил символическую сборную из лучших украинских футболистов в истории

Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Бокс | 03.09.2025, 23:02
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03.09.2025, 15:20
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 26
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем