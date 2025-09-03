Тейлор ФРИТЦ: «Я не могу допустить, чтобы это повторилось»

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал поражение в четвертьфинале US Open от Новака Джоковича:

«В третьем сете я подавал намного лучше, чем в первом и втором. С задней линии я не думаю, что играл намного лучше, чем в первом и втором. Честно говоря, первые три сета были не очень хорошими; я думаю, что в четвертом сете я играл лучше всего, но он тоже играл намного лучше в этом сете. Единственное отличие в третьем сете заключалось в том, что я смог подавать лучше и реализовал брейк-пойнт, это было самое большое отличие. В целом, это все, что мне нужно сделать, чтобы выиграть сет: реализовать брейк-пойнт и хорошо подавать. В первых двух сетах все просто не складывалось».

Не реализованные брейк-пойнты

«Думаю, статистика была примерно 0-10 или что-то в этом роде, хотя это звучит лучше, чем было на самом деле, потому что мы не считали, сколько раз я был в положении 15-30 или 30-30, так что тот факт, что я был 0-10 в этой статистике, говорит о многом. У меня было много возможностей, но проблема в том, что я всегда очень плохо играл эти очки, отсюда и такая статистика. Когда дело доходит до брейк-пойнтов, то все именно так, хотя из этих 10, я думаю, он действительно очень хорошо сыграл около пяти или шести. Мне трудно воспользоваться всеми этими возможностями, я думаю, что я плохо сыграл многие из них или был слишком консервативен, или нажал на курок в неподходящий момент. Это плохие решения, потому что я не играл так хорошо, как хотел бы, что затем усложняет все в напряженных ситуациях».

Нестабильный уровень

«Дело в том, что в четвертом сете его уровень был намного выше, хотя и мой тоже. Четвертый сет был единственным, в котором я показал довольно высокий уровень игры с задней линии, мы оба были очень стабильны, ожидая ошибок друг друга. Он сделал гораздо больше ошибок, чем обычно, а что касается меня, то у меня было много возможностей для брейка по сравнению с первыми сетами. В конце концов, дело в том, что мне не нужно играть намного лучше, чтобы это произошло, и это frustriert, потому что у меня было все эти шансы, играя так. Мне нужно подавать немного лучше, а не так плохо, как в первых двух сетах. Это одна из вещей, которые делают великие игроки в конце концов, что делает их великими: они выигрывают важные очки. Я знал, что мне придется отбирать у него эти очки, потому что он их мне не отдаст. Именно это и произошло; в эти моменты у меня не было многих моих козырей, и это было разочаровывающе».

Подача Джоковича снова стала ключевым фактором

«Он всегда хорошо подает, особенно первую подачу. Он хорошо использует свои сильные стороны, получает большое количество бесплатных очков и эйсов, хотя я думаю, что я неплохо справился с ответными ударами. В прошлом мне очень дорого обошлась его вариативность со второй подачей, я бы с удовольствием атаковал ее гораздо чаще, но это сложно. Иногда он подает более мягкую подачу в середину корта, или, может быть, он придает ей вращение, но трудно атаковать ее, когда я жду того момента, который позволит мне выйти вперед с моим форхендом. На стороне ад, это становится очень сложным, он любит подавать три четверти, он делает это каждый раз, когда мы играем. Мне стыдно, сколько раз я ждал этого удара и все равно не мог его отбить; я не могу допустить, чтобы это повторилось. Иногда трудно атаковать самое простое, потому что я жду, что он сделает самый сильный удар.

Новак и задача победить новую «Большую двойку»

«Трудно предсказать; как я уже сказал, я думаю, что в четвертом сете его уровень значительно вырос, он лучше подавал, делал меньше ошибок, играл лучше. В предыдущих сетах, я думаю, ни один из нас не показал свой лучший теннис, поэтому я не могу говорить за него, я не уверен. Что я могу вам гарантировать, так это то, что во время жеребьевки я был взволнован возможностью снова сыграть против Новака, а затем, кто знает, против Карлоса или Синнера. Чувство было прекрасным, я люблю вызовы. Зная Новака, будучи таким же соперником, я уверен, что он будет рад снова столкнуться с вызовом такого калибра».