Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Фенербахче является лидером топ-5 лиг по ассистам среди вратарей
Турция
03 сентября 2025, 22:34 |
115
0

Новичок Фенербахче является лидером топ-5 лиг по ассистам среди вратарей

С сезона 2015/16 ни один голкипер не отдал больше результативных передач, чем Эдерсон

03 сентября 2025, 22:34 |
115
0
Новичок Фенербахче является лидером топ-5 лиг по ассистам среди вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Недавно голкипер Эдерсон официально стал игроком турецкого «Фенербахче». «Манчестер Сити» получил за продажу бразильца 11 миллионов евро.

Интересно, что во время выступлений за «горожан» Эдерсон стал лидером по необычному для вратарей показателю – количеству ассистов. С сезона 2015/16 он отдал 7 результативных передач – больше, чем любой другой голкипер в топ-5 европейских лиг.

Далее в рейтинге идут: Марк Флеккен («Брентфорд»), Яссин Буну («Севилья»), Пау Лопес («Марсель»), Алиссон («Ливерпуль») и Майк Меньян («Милан»), каждый из которых имеет по 3 ассиста.

По теме:
Ванат признался, что сказал ему Ребров после трансфера из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина отдала в аренду бывшего игрока сборной Чехии
Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Фенербахче трансферы Эдерсон чемпионат Турции по футболу Манчестер Сити трансферы АПЛ статистика Марк Флеккен Яссин Буну Пау Лопес Майк Меньян
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Футбол | 03 сентября 2025, 18:09 18
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций

В список вошли 30 футболистов

Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Футбол | 03 сентября 2025, 22:47 0
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»
Георгий СУДАКОВ: «Ощущения после трансфера в Бенфику – как сон какой-то»

Хавбек сборной Украины рассказал о переходе из Шахтера в португальский клуб

Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Бокс | 03.09.2025, 03:22
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03.09.2025, 10:41
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Другие виды | 03.09.2025, 01:45
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 44
Футбол
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем