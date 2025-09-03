Новичок Фенербахче является лидером топ-5 лиг по ассистам среди вратарей

Недавно голкипер Эдерсон официально стал игроком турецкого «Фенербахче». «Манчестер Сити» получил за продажу бразильца 11 миллионов евро.

Интересно, что во время выступлений за «горожан» Эдерсон стал лидером по необычному для вратарей показателю – количеству ассистов. С сезона 2015/16 он отдал 7 результативных передач – больше, чем любой другой голкипер в топ-5 европейских лиг.

Далее в рейтинге идут: Марк Флеккен («Брентфорд»), Яссин Буну («Севилья»), Пау Лопес («Марсель»), Алиссон («Ливерпуль») и Майк Меньян («Милан»), каждый из которых имеет по 3 ассиста.