Трансфер Вирца в Ливерпуль стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом

Продолжим подводить итоги трансферного межсезонья в Бундеслиге.

На этот раз вспомним топ-10 самых дорогих переходов, которые осуществили немецкие клубы этим летом.

Флориан Вирц стал рекордсменом межсезонья. Его трансфер из «Байера» в «Ливерпуль» составил 125 млн евро.

Второй самый громкий переход также осуществил «Ливерпуль», купив у «Айнтрахта» Уго Экитике за 95 млн евро.

Замыкает тройку лидеров Ник Вольтемаде (85 млн евро, из «Штутгарта» в «Ньюкасл»).

Самые дорогие продажи игроков клубами немецкой Бундеслиги этим летом