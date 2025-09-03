Трансфер Вирца в Ливерпуль стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Кто еще, кроме него, вошел в топ-10 переходов из немецких клубов?
Продолжим подводить итоги трансферного межсезонья в Бундеслиге.
На этот раз вспомним топ-10 самых дорогих переходов, которые осуществили немецкие клубы этим летом.
Флориан Вирц стал рекордсменом межсезонья. Его трансфер из «Байера» в «Ливерпуль» составил 125 млн евро.
Второй самый громкий переход также осуществил «Ливерпуль», купив у «Айнтрахта» Уго Экитике за 95 млн евро.
Замыкает тройку лидеров Ник Вольтемаде (85 млн евро, из «Штутгарта» в «Ньюкасл»).
Самые дорогие продажи игроков клубами немецкой Бундеслиги этим летом
- 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
- 95 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта в Ливерпуль)
- 85 млн евро – Ник Вольтемаде (из Штутгарта в Ньюкасл)
- 76,5 млн евро – Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед)
- 65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг в Тоттенхэм)
- 56 млн евро – Джейми Гиттенс (из Боруссии Дортмунд в Челси)
- 40 млн евро – Джереми Фримпонг (из Байера в Ливерпуль)
- 35 млн евро – Матис Тель (из Баварии в Тоттенхэм)
- 30 млн евро – Энцо Мийо (из Штутгарта в Аль-Ахли)
- 25 млн евро – Кингсли Коман (из Баварии в Аль-Насру)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жена боксера отреагировала на последние ракетные удары рашистов
Влада Зинченко попала в неприятную ситуацию