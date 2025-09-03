Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 сентября 2025, 21:32
Трансфер Вирца в Ливерпуль стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом

Кто еще, кроме него, вошел в топ-10 переходов из немецких клубов?

Трансфер Вирца в Ливерпуль стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Продолжим подводить итоги трансферного межсезонья в Бундеслиге.

На этот раз вспомним топ-10 самых дорогих переходов, которые осуществили немецкие клубы этим летом.

Флориан Вирц стал рекордсменом межсезонья. Его трансфер из «Байера» в «Ливерпуль» составил 125 млн евро.

Второй самый громкий переход также осуществил «Ливерпуль», купив у «Айнтрахта» Уго Экитике за 95 млн евро.

Замыкает тройку лидеров Ник Вольтемаде (85 млн евро, из «Штутгарта» в «Ньюкасл»).

Самые дорогие продажи игроков клубами немецкой Бундеслиги этим летом

  1. 125 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
  2. 95 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта в Ливерпуль)
  3. 85 млн евро – Ник Вольтемаде (из Штутгарта в Ньюкасл)
  4. 76,5 млн евро – Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед)
  5. 65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг в Тоттенхэм)
  6. 56 млн евро – Джейми Гиттенс (из Боруссии Дортмунд в Челси)
  7. 40 млн евро – Джереми Фримпонг (из Байера в Ливерпуль)
  8. 35 млн евро – Матис Тель (из Баварии в Тоттенхэм)
  9. 30 млн евро – Энцо Мийо (из Штутгарта в Аль-Ахли)
  10. 25 млн евро – Кингсли Коман (из Баварии в Аль-Насру)


Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко
Бундеслига чемпионат Германии по футболу статистика финансы Флориан Вирц Байер Уго Экитике Ник Вольтемаде Беньямин Шешко Хави Симонс Джейми Байно-Гиттенс Джереми Фримпонг Матис Тель Энцо Мийо Кингсли Коман
