Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горячий скандал. Девушка разошлась с Ямалем и пошла к игроку Реала
Испания
05 сентября 2025, 04:28 |
264
0

Горячий скандал. Девушка разошлась с Ямалем и пошла к игроку Реала

Ники Николь начала отношения с Франко Мастантуоно

05 сентября 2025, 04:28 |
264
0
Горячий скандал. Девушка разошлась с Ямалем и пошла к игроку Реала
Instagram. Никки Николь и Ламин Ямал

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль и аргентинская рэп-исполнительница Ники Николь больше не являются парой.

По информации испанского портала Defensa Central, причиной этого стало то, что Николь начала отношения с талантливым аргентинцем из «Реала» Франко Мастантуоно.

Интересно, что Николь ранее встречалась с чемпионом мира Энцо Фернандесом из «Челси».

Ранее 18-летний лидер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал выступление команды на старте сезона, где каталонцы набрали семь очков из девяти, сыграв последний матч вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

По теме:
Два турецких клуба нацелились на защитника Реала
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала роскошную грудь. 10 из 10
ВИДЕО. Конор Макгрегор идет в президенты Ирландии
Франко Мастантуоно Реал Мадрид Барселона девушки Ламин Ямаль lifestyle
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
Футбол | 05 сентября 2025, 04:41 0
С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации

Чемпионы мира уверенно преодолевают отбор

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
Футбол | 04.09.2025, 23:12
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
03.09.2025, 04:00
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем