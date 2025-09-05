Горячий скандал. Девушка разошлась с Ямалем и пошла к игроку Реала

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль и аргентинская рэп-исполнительница Ники Николь больше не являются парой.

По информации испанского портала Defensa Central, причиной этого стало то, что Николь начала отношения с талантливым аргентинцем из «Реала» Франко Мастантуоно.

Интересно, что Николь ранее встречалась с чемпионом мира Энцо Фернандесом из «Челси».

Ранее 18-летний лидер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал выступление команды на старте сезона, где каталонцы набрали семь очков из девяти, сыграв последний матч вничью с «Райо Вальекано» (1:1).