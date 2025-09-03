Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Байер нашел замену тен Хагу. Это победитель еврокубка
Германия
03 сентября 2025, 23:59
Байер нашел замену тен Хагу. Это победитель еврокубка

Леверкузенский клуб может возглавить Ангелос Постекоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Австралийский тренер Ангелос Постекоглу может возглавить леверкузенский «Байер», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, после увольнения Эрика тен Хага Ангелос является одним из имен, которые рассматривает руководство «фармацевтов».

Также Постекоглу является одним из вариантов на пост главного тренера турецкого «Фенербахче».

Во главе «Байера» тен Хаг провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Гоффенгайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.

Сезон АПЛ 2024/25 «Тоттенхэм» под руководством Анже Постекоглу завершил на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков в 38 матчах чемпионата Англии. При этом австралиец принес клубу первый трофей за 17 лет – выиграл Лигу Европы.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
