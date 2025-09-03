Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 20:18 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:27
3888
4

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

03 сентября 2025, 20:18 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:27
3888
4
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Клинтон Нсиала

Киевское «Динамо» хотело осуществить трансфер защитника после вылета от «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.

Шотландские СМИ сообщали, что киевляне работали над трансфером 21-летнего центрального защитника «Рейнджерс» Клинтона Нсиала.

«Рейнджерс» и «Динамо» вели переговоры и даже согласовали аренду футболиста на один сезон, но Нсиала отказался ехать в Украину и играть за «Динамо». «Рейнджерс» работают над другими вариантами ухода Клинтона.

Нсиала является воспитанником итальянского «Милана» и имеет опыт выступлений за юношескую сборную Франции.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.

По теме:
Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны
«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко
Милан Динамо Киев трансферы Глазго Рейнджерс трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: The Scottish Sun
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран
Футбол | 03 сентября 2025, 20:14 0
Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран
Касается и Украины. АПЛ не хочет видеть на стадионах флаги отдельных стран

АПЛ не одобряет символику стран, которые находятся в состоянии войны

Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Бокс | 03 сентября 2025, 00:02 1
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»

Жена боксера отреагировала на последние ракетные удары рашистов

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Футбол | 03.09.2025, 18:09
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Другие виды | 03.09.2025, 01:45
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Ну да, тут опасненько, ничего удивительного.
Ответить
+2
ZANREGENT
Ну есть ещё зимнее ТО. Найдут ещё кого то.
Ответить
0
Лев
Сиканул!!!
Ответить
0
Фанькин кот
Умный парень. Не клюнул на сладкие обещания суркисни хитросделанной. А сам всё проверил и понял, какое в этом клубе отношение к легионерам. Особенно к чернокожим.
Ответить
-4
Популярные новости
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 3
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем