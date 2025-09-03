Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет
Киевское «Динамо» хотело осуществить трансфер защитника после вылета от «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.
Шотландские СМИ сообщали, что киевляне работали над трансфером 21-летнего центрального защитника «Рейнджерс» Клинтона Нсиала.
«Рейнджерс» и «Динамо» вели переговоры и даже согласовали аренду футболиста на один сезон, но Нсиала отказался ехать в Украину и играть за «Динамо». «Рейнджерс» работают над другими вариантами ухода Клинтона.
Нсиала является воспитанником итальянского «Милана» и имеет опыт выступлений за юношескую сборную Франции.
В прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
АПЛ не одобряет символику стран, которые находятся в состоянии войны
Жена боксера отреагировала на последние ракетные удары рашистов