Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Киевское «Динамо» хотело осуществить трансфер защитника после вылета от «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.

Шотландские СМИ сообщали, что киевляне работали над трансфером 21-летнего центрального защитника «Рейнджерс» Клинтона Нсиала.

«Рейнджерс» и «Динамо» вели переговоры и даже согласовали аренду футболиста на один сезон, но Нсиала отказался ехать в Украину и играть за «Динамо». «Рейнджерс» работают над другими вариантами ухода Клинтона.

Нсиала является воспитанником итальянского «Милана» и имеет опыт выступлений за юношескую сборную Франции.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.