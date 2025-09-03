Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Я оценил, что Энрике был со мной откровенным»

Итальянский голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма рассказал о разговоре с главным тренером французского ПСЖ Луисом Энрике перед уходом из расположения французского гранда.

«У меня всегда были отличные отношения с Луисом Энрике. Я оценил, что он был со мной откровенным. Разочарован ли я? Не знаю, думаю, что каждый тренер имеет право делать свой выбор.

Поддержка моих партнеров по команде дала мне понять, сколько я отдал ПСЖ, и это самое важное. Вне футбола остается именно это. Знать о любви всех, всего окружения «ПСЖ», моих партнеров – это делает меня гордым.

Когда Энрике сказал мне, что все кончено? В начале собрания. Я тренировался, делал все правильно, и с физической, и с ментальной точки зрения я в порядке. Четыре года в Париже это было прекрасно. Я никогда их не забуду», – сказал Доннарумма.

За четыре сезона на «Парк де Пренс» голкипер помог ПСЖ завоевать четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов.