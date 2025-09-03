Президент Реала Флорентино Перес отказался от звездного голкипера
Джанлуиджи Доннарумма предлагался «королевскому клубу»
Звездный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма официально сменил клубную прописку.
Звездный вратарь продолжит карьеру в чемпионате Англии. Голкипер перешел из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.
По информации испанских СМИ, перед трансфером Доннаруммы в Англию его предлагали подписать «Реалу». Однако против этого трансфера выступил президент «бланкос» Флорентино Перес, который считает вратарскую позицию в «Реале» полностью укомплектованной.
За четыре сезона на «Парк де Пренс» Доннарумма помог «ПСЖ» завоевать четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»
Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»