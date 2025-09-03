Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 сентября 2025, 05:33
Президент Реала Флорентино Перес отказался от звездного голкипера

Джанлуиджи Доннарумма предлагался «королевскому клубу»

Президент Реала Флорентино Перес отказался от звездного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Звездный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма официально сменил клубную прописку.

Звездный вратарь продолжит карьеру в чемпионате Англии. Голкипер перешел из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, перед трансфером Доннаруммы в Англию его предлагали подписать «Реалу». Однако против этого трансфера выступил президент «бланкос» Флорентино Перес, который считает вратарскую позицию в «Реале» полностью укомплектованной.

За четыре сезона на «Парк де Пренс» Доннарумма помог «ПСЖ» завоевать четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов.

трансферы Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
