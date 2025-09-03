ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с форвардом
Иван Демиденко покинул расположение «Эпицентра»
Дебютант Украинской Премьер-лиги Эпицентр официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Иваном Демиденко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«ФК «Эпицентр» благодарит Ивана за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Иван и руководство клуба договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.
В сезоне 2024/2025 годов Иван Демиденко сыграл в восьми поединках, в которых отметился одним и четырьмя голевыми передачами.
