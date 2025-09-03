Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 17:39
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с форвардом

Иван Демиденко покинул расположение «Эпицентра»

ФК Эпицентр. Иван Демиденко

Дебютант Украинской Премьер-лиги Эпицентр официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Иваном Демиденко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Эпицентр» благодарит Ивана за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Иван и руководство клуба договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.

В сезоне 2024/2025 годов Иван Демиденко сыграл в восьми поединках, в которых отметился одним и четырьмя голевыми передачами.

Иван Демиденко расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
