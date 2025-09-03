Сборная Украины U-19 определилась со стартовым составом на матч с Англией

3 сентября состоится товарищеский матч на юношеском турнире в Испании (футболисты не старше 2007 г.р.), в котором встретятся сборные Украины U-19 и Англии U-19.

«Сине-желтая» команда продолжает подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

Подопечные Дмитрия Михайленко в Испании проведут турнир, участие в котором примут четыре команды. Соперниками Украины станут Англия (3 сентября), Нидерланды (6 сентября), Испания (9 сентября).

Наставник украинской команды определился со стартовым составом накануне противостояния с Англией.