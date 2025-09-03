Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-19 определилась со стартовым составом на матч с Англией
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 11:33 |
253
0

Сборная Украины U-19 определилась со стартовым составом на матч с Англией

Команды сыграют 3 сентября в поединке товарищеского турнира в Испании

03 сентября 2025, 11:33 |
253
0
Сборная Украины U-19 определилась со стартовым составом на матч с Англией
УАФ. Дмитрий Михайленко

3 сентября состоится товарищеский матч на юношеском турнире в Испании (футболисты не старше 2007 г.р.), в котором встретятся сборные Украины U-19 и Англии U-19.

«Сине-желтая» команда продолжает подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Дмитрия Михайленко в Испании проведут турнир, участие в котором примут четыре команды. Соперниками Украины станут Англия (3 сентября), Нидерланды (6 сентября), Испания (9 сентября).

Наставник украинской команды определился со стартовым составом накануне противостояния с Англией.

По теме:
Украина U-19 – Англия U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Украина U-19 – Англия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-19 – Англия U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
сборная Украины по футболу U-19 сборная Англии по футболу U-19 Украина - Англия Дмитрий Михайленко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Футбол | 03 сентября 2025, 10:00 4
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди

Эрик должен работать в месте, где его талант будут ценить

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03 сентября 2025, 00:59 7
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника

Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03.09.2025, 10:41
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем