Сборная Украины U-19 определилась со стартовым составом на матч с Англией
Команды сыграют 3 сентября в поединке товарищеского турнира в Испании
3 сентября состоится товарищеский матч на юношеском турнире в Испании (футболисты не старше 2007 г.р.), в котором встретятся сборные Украины U-19 и Англии U-19.
«Сине-желтая» команда продолжает подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.
Подопечные Дмитрия Михайленко в Испании проведут турнир, участие в котором примут четыре команды. Соперниками Украины станут Англия (3 сентября), Нидерланды (6 сентября), Испания (9 сентября).
Наставник украинской команды определился со стартовым составом накануне противостояния с Англией.
