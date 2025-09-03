ОРИХОВСКИЙ – о разрыве контракта с Колосом: «Не моя инициатива»

Украинский полузащитник Павел Ориховский рассказал о неожиданном расторжении контракта с ковалевским «Колосом». Футболист не стал вдаваться в подробности, заявив, что сейчас не то временя

– То есть вы выбыли не очень надолго. Неужели не было возможности остаться в Колоссе?

– Да ну, блин, я не хочу, знаете, сейчас это как-то поднимать. Потом позже все расскажу, за что и как ушел. Это точно не сейчас. Я не хочу об этом говорить.

– На какой срок был рассчитан ваш контракт с Колосом?

– До конца года.

– Это была ваша инициатива уйти?

– Это была не моя инициатива. Так сложилось. Я говорю, что сейчас не хочу рассказывать подробности. Сейчас это не ко времени.

– В каких отношениях разошлись с президентом и главным тренером?

– Без деталей.

– С вами полностью рассчитались?

– Да-да, – лаконично сказал Павел.

Павел Ориховский попал в ДТП в июле этого года. Долгое время было вне футбола, но постепенно его состояние здоровья улучшалось, что дает основания надеяться на его возвращение в строй уже в октябре.