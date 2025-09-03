Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 07:43 |
Стало известно, под каким номером за Динамо будет выступать Бленуце
Румынский форвард будет носить 77-й номер
Стало известно, под каким номером за киевское «Динамо» будет выступать новичок команды Владислав Бленуце.
23-летний нападающий, перешедший в столичный гранд из «Университатя Крайова 1948», был заявлен на чемпионат Украины под номером 77.
В прошедшем сезоне Владислав Бленуце провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит трансфер легионера.
