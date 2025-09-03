Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 07:43
0

Стало известно, под каким номером за Динамо будет выступать Бленуце

Румынский форвард будет носить 77-й номер

Стало известно, под каким номером за Динамо будет выступать Бленуце
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Стало известно, под каким номером за киевское «Динамо» будет выступать новичок команды Владислав Бленуце.

23-летний нападающий, перешедший в столичный гранд из «Университатя Крайова 1948», был заявлен на чемпионат Украины под номером 77.

В прошедшем сезоне Владислав Бленуце провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит трансфер легионера.

игровой номер Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
