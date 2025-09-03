Екс-легионер Динамо: «Я поверил человеку, которому не стоило бы доверять»

Нигерийский полузащитник Бенито, уже покинувший расположение киевского «Динамо», вспомнил период выступлений в составе луганской «Зари», за которую он выступал на правах аренды.

– 2023 стал для тебя прорывным в Динамо, когда ты постоянно выходил на поле. Что пошло не так ли?

– Ну, ничего плохого не произошло. Просто я, видимо, принял неправильное решение перейти в аренду к Заре, потому что поверил и доверился словам человека, которому не следовало доверять. Это футбол, и решения очень важны во всех сферах жизни. Я никого за это не виню, сделал выбор и соблюдаю его. Я сам решил присоединиться к Заре, потому что доверял проекту, который мне представил клуб.

– Какие отношения у тебя сложились с Младеном Бартуловичем, тренировавшим Зорю?

– Младен – отличный парень, и у нас не было никаких серьезных проблем. Во время моего короткого пребывания там я столкнулся со многими неожиданностями по сравнению с тем, что рассказывал Младен.

– Руководители Зари не сдержали слова?

– Пожалуй, я недостаточно хорошо подготовился, прежде чем поехать туда на правах аренды. А что касается доверия – нельзя говорить о том, чтобы перестать доверять, если доверие никогда не возникало.

Когда тебе что-то рассказывают, а ты приезжаешь туда, все оказывается иначе... Сначала ты пытаешься адаптироваться с профессиональной точки зрения, но потом видишь, что принимаются какие-то непонятные решения, и ты думаешь: What the fuck? Так что ты просто подчиняешься тому, как к тебе относятся, потому что у тебя есть контракт, который ты должен уважать, – сказал нигериец.