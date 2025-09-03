Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Недавно я получил травму, но теперь все хорошо»
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 05:41 | Обновлено 03 сентября 2025, 06:11
43
0

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Недавно я получил травму, но теперь все хорошо»

Хавбек рассказал о первом пребывании в лагере сборной Украины

03 сентября 2025, 05:41 | Обновлено 03 сентября 2025, 06:11
43
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Недавно я получил травму, но теперь все хорошо»
УАФ. Олег Очеретько

Сборная Украины продолжает подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

До 4 сентября сине-желтые будут тренироваться в польской Опаленице, а потом переедут во Вроцлав на предматчевые мероприятия.

О своих впечатлениях от дебютного вызова в национальную команду рассказал хавбек Олег Очеретько.

«Уже неделю, как я получил вызов в сборную Украины, и не было ни одного дня, чтобы меня не поздравили. Каждый журналист спрашивал: Как это у вас прошло? Сначала волновался, а сейчас уже стал спокойнее. Мне говорили, что вызовут, но я до конца в это не верил. Но когда даже жена в машине сказала, что меня вызвали, стало приятно на душе.

Старшие коллеги из Шахтера мне пока что советов не давали и никак не подстегивали. Говорили, чтобы приезжал. Недавно я получил травму, некоторое время тренировался отдельно от основной команды, не так интенсивно, как в общей группе, но теперь уже все хорошо.

Моя задача на этот сбор – помочь команде, чтобы мы показывали хорошую игру и побеждали. Пока что стопроцентного ощущения, что я уже игрок сборной, у меня нет. Надо работать, выкладываться на все сто. Я даже и сейчас подсознательно немного не верю, что я в автобусе национальной команды. Возможно, на первой тренировке это чувство пройдет.

Это мои первые сборы в национальной сборной, и я считаю, что с Францией и Азербайджаном будет тяжело. Хочется посмотреть, какая атмосфера на таких матчах. Хотелось бы сыграть с обоими этими соперниками. Если бы была возможность выбирать, выбрал бы себе 27-й номер, как и в Шахтере».

По теме:
Пять манатов. Азербайджан – Украина: началась продажа билетов на матч
Евробаскет-2025. Франция остановила победную серию Польши
Люксембург – Северная Ирландия. Прогноз и анонс матча квалификации ЧМ-2026
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Олег Очеретько
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
Футбол | 03 сентября 2025, 06:05 0
Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове

Эдуард Бленуце возглавляет команду Петрокуб Хынчешты из Молдовы

Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02 сентября 2025, 08:33 5
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру

Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02.09.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Бокс | 02.09.2025, 23:22
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
01.09.2025, 05:22 2
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
01.09.2025, 05:19
Бокс
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 12
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем