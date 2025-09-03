Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Недавно я получил травму, но теперь все хорошо»

Сборная Украины продолжает подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

До 4 сентября сине-желтые будут тренироваться в польской Опаленице, а потом переедут во Вроцлав на предматчевые мероприятия.

О своих впечатлениях от дебютного вызова в национальную команду рассказал хавбек Олег Очеретько.

«Уже неделю, как я получил вызов в сборную Украины, и не было ни одного дня, чтобы меня не поздравили. Каждый журналист спрашивал: Как это у вас прошло? Сначала волновался, а сейчас уже стал спокойнее. Мне говорили, что вызовут, но я до конца в это не верил. Но когда даже жена в машине сказала, что меня вызвали, стало приятно на душе.

Старшие коллеги из Шахтера мне пока что советов не давали и никак не подстегивали. Говорили, чтобы приезжал. Недавно я получил травму, некоторое время тренировался отдельно от основной команды, не так интенсивно, как в общей группе, но теперь уже все хорошо.

Моя задача на этот сбор – помочь команде, чтобы мы показывали хорошую игру и побеждали. Пока что стопроцентного ощущения, что я уже игрок сборной, у меня нет. Надо работать, выкладываться на все сто. Я даже и сейчас подсознательно немного не верю, что я в автобусе национальной команды. Возможно, на первой тренировке это чувство пройдет.

Это мои первые сборы в национальной сборной, и я считаю, что с Францией и Азербайджаном будет тяжело. Хочется посмотреть, какая атмосфера на таких матчах. Хотелось бы сыграть с обоими этими соперниками. Если бы была возможность выбирать, выбрал бы себе 27-й номер, как и в Шахтере».