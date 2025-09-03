Пять манатов. Азербайджан – Украина: началась продажа билетов на матч

Началась продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Азербайджан – Украина.

Игра состоится 9 сентября в городе Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало – в 20:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Приобрести билеты можно по ссылке. Сектор для украинских болельщиков – 28.

Стоимость билета составляет 5 азербайджанских манатов (оплата происходит в евро, поэтому при расчёте может быть взята комиссия).

Важная информация: вход на стадион будет открыт с 18:00 по местному времени; детям до 6 лет посещение матча запрещено; после приобретения обязательно следует проверить электронную почту и загрузить билет на мобильный телефон для считывания кода непосредственно на входе.