Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять манатов. Азербайджан – Украина: началась продажа билетов на матч
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 03:37 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:29
0

Пять манатов. Азербайджан – Украина: началась продажа билетов на матч

Поединок пройдет 9 сентября в Баку, столице Азербайджана

УАФ

Началась продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Азербайджан – Украина.

Игра состоится 9 сентября в городе Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало – в 20:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Приобрести билеты можно по ссылке. Сектор для украинских болельщиков – 28.

Стоимость билета составляет 5 азербайджанских манатов (оплата происходит в евро, поэтому при расчёте может быть взята комиссия).

Важная информация: вход на стадион будет открыт с 18:00 по местному времени; детям до 6 лет посещение матча запрещено; после приобретения обязательно следует проверить электронную почту и загрузить билет на мобильный телефон для считывания кода непосредственно на входе.

сборная Украины по баскетболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу билеты
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
