Первая лига. Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром «Ингульца»
29-31 августа состоялись поединки четвертого тура Первой лиги Украины
Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов этих матчей.
Автогол тура
В матче «ЮКСА» - «Черноморец» была зафиксирована выездная победа одесситов со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в первой тайме после автогола Дмитрия Сабиева. Учитывая, что эта виктория позволила «Черноморцу» с десятью очками в активе возглавить Первую лигу Украины, то этот автогол можно считать одним из главных событий тура.
Дебют тура
Также в поединке с ФК «ЮКСА» дебютировал за «Черноморец» экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который вышел на поле после перерыва и помог одесситам удержать победный результат.
Бразилец тура
Бразильский легионер «Левого Берега» Сидней забил за киевскую команду в третьем матче кряду. На этот раз латиноамериканец оставил автограф в воротах «Прикарпатья». В этой встрече киевляне победили со счетом 2:1. В предыдущих двух поединках Сидней также забивал и в них «Левый Берег» также выиграл. С тремя забитыми мячами в активе бразилец на данный момент является одним из лучших голеадоров Первой лиги.
Засуха тура
Единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Нива» (Тернополь) – «Агробизнес», которые в этом матче мячей не забивали.
Разгром тура
«Ингулец» на выезде со счетом 1:5 разгромил «Подолье»! Дублем в составе команды из Петрово отличился Сергей Кисленко. Эта виктория позволила «Ингульцу» с восемью очками подняться в топ-4 Первой лиги.
Гол тура
Также в матче «Подолье» - «Ингулец», наверное, был забит один из самых красивых мячей тура. На 90+3 минуте после паса с фланга Никита Дзень эффектно пяткой в стиле Килиана Мбаппе отправил круглого в ворота хмельницкой команды!
Победы тура
«Буковина» обыграла «Викторию» со счетом 2:0, «Металлург» оказался сильнее «Ворсклы» на ее поле (0:1), а «Феникс-Мариуполь» победил «Чернигов» (1:0). Во всех этих встречах командам, которые взяли по три очка, удалось не пропустить и победить с минимумом забитых мячей. Для Металлурга» и «Феникс-Мариуполя» эти победы ценны тем, что они для этих команд дебютные в текущем сезоне Первой лиги. А вот «Буковина» с восемью баллами поднялась на третью позицию!
Ничья тура
Единственная результативная ничья, а именно 1:1, была зафиксирована в поединке «Металлист» - «Пробий». На гол Николая Сикача харьковчане ответили точным ударом в исполнении Егора Шерстюка.
Чего ждать?
В следующем туре будет много дерби! Это поединки между западноукраинскими командами, а именно «Прикарпатье» - «Буковина» и «Пробий» - «Нива». Также это дерби Хмельницкой области «Агробизнес» - «Подолье». Еще любителей футбола порадует слобожанское дерби «Виктория» (Сумы) – «Металлист» (Харьков). Также между собой встретятся экс-команды УПЛ «Ингулец» и «Ворскла», а в «морском дерби» сыграют «Черноморец» и «Феникс-Мариуоль». Также состоятся поединки «Металлург» (Запорожье) – «ЮКСА» и «Чернигов» - «Левый Берег».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Черноморец
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|07.09.25 15:00 Черноморец - Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|10
|2
|Левый берег
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|06.09.25 15:00 Чернигов - Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|9
|3
|Ингулец
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|07.09.25 15:00 Ингулец - Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|8
|4
|Буковина
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|05.09.25 15:00 Прикарпатье - Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|8
|5
|Агробизнес
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|06.09.25 15:00 Агробизнес - Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|8
|6
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|07.09.25 15:00 Ингулец - Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|7
|7
|Прикарпатье
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|05.09.25 15:00 Прикарпатье - Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|6
|8
|Нива Тернополь
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|05.09.25 15:00 Пробий - Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|5
|9
|Металлург Зп
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|06.09.25 18:00 Металлург Зп - ЮКСА30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп
|4
|10
|Пробий
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|05.09.25 15:00 Пробий - Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|4
|11
|Феникс-Мариуполь
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|07.09.25 15:00 Черноморец - Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|4
|12
|ЮКСА
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|06.09.25 18:00 Металлург Зп - ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|4
|13
|Виктория
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|06.09.25 15:00 Виктория - Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|14
|Чернигов
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|06.09.25 15:00 Чернигов - Левый берег31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|15
|Металлист
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|06.09.25 15:00 Виктория - Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец
|1
|16
|Подолье
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|06.09.25 15:00 Агробизнес - Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сенегальский футболист Алиу Тиаре покинет Лигу 1 и станет игроком «бело-синих»
Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»