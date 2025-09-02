Первая лига. Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром «Ингульца»

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов этих матчей.

Автогол тура

В матче «ЮКСА» - «Черноморец» была зафиксирована выездная победа одесситов со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в первой тайме после автогола Дмитрия Сабиева. Учитывая, что эта виктория позволила «Черноморцу» с десятью очками в активе возглавить Первую лигу Украины, то этот автогол можно считать одним из главных событий тура.

Дебют тура

Также в поединке с ФК «ЮКСА» дебютировал за «Черноморец» экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который вышел на поле после перерыва и помог одесситам удержать победный результат.

Бразилец тура

Бразильский легионер «Левого Берега» Сидней забил за киевскую команду в третьем матче кряду. На этот раз латиноамериканец оставил автограф в воротах «Прикарпатья». В этой встрече киевляне победили со счетом 2:1. В предыдущих двух поединках Сидней также забивал и в них «Левый Берег» также выиграл. С тремя забитыми мячами в активе бразилец на данный момент является одним из лучших голеадоров Первой лиги.

Засуха тура

Единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Нива» (Тернополь) – «Агробизнес», которые в этом матче мячей не забивали.

Разгром тура

«Ингулец» на выезде со счетом 1:5 разгромил «Подолье»! Дублем в составе команды из Петрово отличился Сергей Кисленко. Эта виктория позволила «Ингульцу» с восемью очками подняться в топ-4 Первой лиги.

Гол тура

Также в матче «Подолье» - «Ингулец», наверное, был забит один из самых красивых мячей тура. На 90+3 минуте после паса с фланга Никита Дзень эффектно пяткой в стиле Килиана Мбаппе отправил круглого в ворота хмельницкой команды!

Победы тура

«Буковина» обыграла «Викторию» со счетом 2:0, «Металлург» оказался сильнее «Ворсклы» на ее поле (0:1), а «Феникс-Мариуполь» победил «Чернигов» (1:0). Во всех этих встречах командам, которые взяли по три очка, удалось не пропустить и победить с минимумом забитых мячей. Для Металлурга» и «Феникс-Мариуполя» эти победы ценны тем, что они для этих команд дебютные в текущем сезоне Первой лиги. А вот «Буковина» с восемью баллами поднялась на третью позицию!

Ничья тура

Единственная результативная ничья, а именно 1:1, была зафиксирована в поединке «Металлист» - «Пробий». На гол Николая Сикача харьковчане ответили точным ударом в исполнении Егора Шерстюка.

Чего ждать?

В следующем туре будет много дерби! Это поединки между западноукраинскими командами, а именно «Прикарпатье» - «Буковина» и «Пробий» - «Нива». Также это дерби Хмельницкой области «Агробизнес» - «Подолье». Еще любителей футбола порадует слобожанское дерби «Виктория» (Сумы) – «Металлист» (Харьков). Также между собой встретятся экс-команды УПЛ «Ингулец» и «Ворскла», а в «морском дерби» сыграют «Черноморец» и «Феникс-Мариуоль». Также состоятся поединки «Металлург» (Запорожье) – «ЮКСА» и «Чернигов» - «Левый Берег».