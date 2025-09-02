Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
02 сентября 2025, 14:20 |
0

Первая лига. Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром «Ингульца»

29-31 августа состоялись поединки четвертого тура Первой лиги Украины

ФК Черноморец Одесса

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов этих матчей.

Автогол тура

В матче «ЮКСА» - «Черноморец» была зафиксирована выездная победа одесситов со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в первой тайме после автогола Дмитрия Сабиева. Учитывая, что эта виктория позволила «Черноморцу» с десятью очками в активе возглавить Первую лигу Украины, то этот автогол можно считать одним из главных событий тура.

Дебют тура

Также в поединке с ФК «ЮКСА» дебютировал за «Черноморец» экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который вышел на поле после перерыва и помог одесситам удержать победный результат.

Бразилец тура

Бразильский легионер «Левого Берега» Сидней забил за киевскую команду в третьем матче кряду. На этот раз латиноамериканец оставил автограф в воротах «Прикарпатья». В этой встрече киевляне победили со счетом 2:1. В предыдущих двух поединках Сидней также забивал и в них «Левый Берег» также выиграл. С тремя забитыми мячами в активе бразилец на данный момент является одним из лучших голеадоров Первой лиги.

Засуха тура

Единственная нулевая ничья была зафиксирована в поединке «Нива» (Тернополь) – «Агробизнес», которые в этом матче мячей не забивали.

Разгром тура

«Ингулец» на выезде со счетом 1:5 разгромил «Подолье»! Дублем в составе команды из Петрово отличился Сергей Кисленко. Эта виктория позволила «Ингульцу» с восемью очками подняться в топ-4 Первой лиги.

Гол тура

Также в матче «Подолье» - «Ингулец», наверное, был забит один из самых красивых мячей тура. На 90+3 минуте после паса с фланга Никита Дзень эффектно пяткой в стиле Килиана Мбаппе отправил круглого в ворота хмельницкой команды!

Победы тура

«Буковина» обыграла «Викторию» со счетом 2:0, «Металлург» оказался сильнее «Ворсклы» на ее поле (0:1), а «Феникс-Мариуполь» победил «Чернигов» (1:0). Во всех этих встречах командам, которые взяли по три очка, удалось не пропустить и победить с минимумом забитых мячей. Для Металлурга» и «Феникс-Мариуполя» эти победы ценны тем, что они для этих команд дебютные в текущем сезоне Первой лиги. А вот «Буковина» с восемью баллами поднялась на третью позицию!

Ничья тура

Единственная результативная ничья, а именно 1:1, была зафиксирована в поединке «Металлист» - «Пробий». На гол Николая Сикача харьковчане ответили точным ударом в исполнении Егора Шерстюка.

Чего ждать?

В следующем туре будет много дерби! Это поединки между западноукраинскими командами, а именно «Прикарпатье» - «Буковина» и «Пробий» - «Нива». Также это дерби Хмельницкой области «Агробизнес» - «Подолье». Еще любителей футбола порадует слобожанское дерби «Виктория» (Сумы) – «Металлист» (Харьков). Также между собой встретятся экс-команды УПЛ «Ингулец» и «Ворскла», а в «морском дерби» сыграют «Черноморец» и «Феникс-Мариуоль». Также состоятся поединки «Металлург» (Запорожье) – «ЮКСА» и «Чернигов» - «Левый Берег».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Черноморец 4 3 1 0 5 - 1 07.09.25 15:00 Черноморец - Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 10
2 Левый берег 4 3 0 1 7 - 5 06.09.25 15:00 Чернигов - Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 9
3 Ингулец 4 2 2 0 9 - 4 07.09.25 15:00 Ингулец - Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 8
4 Буковина 4 2 2 0 6 - 3 05.09.25 15:00 Прикарпатье - Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 8
5 Агробизнес 4 2 2 0 3 - 0 06.09.25 15:00 Агробизнес - Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист09.08.25 Буковина 0:0 Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 8
6 Ворскла 4 2 1 1 5 - 2 07.09.25 15:00 Ингулец - Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Черноморец 0:0 Ворскла08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 7
7 Прикарпатье 4 2 0 2 5 - 5 05.09.25 15:00 Прикарпатье - Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 6
8 Нива Тернополь 4 1 2 1 4 - 4 05.09.25 15:00 Пробий - Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес17.08.25 Ингулец 2:2 Нива Тернополь10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 5
9 Металлург Зп 3 1 1 1 2 - 2 06.09.25 18:00 Металлург Зп - ЮКСА30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Нива Тернополь 1:0 Металлург Зп 4
10 Пробий 4 1 1 2 6 - 8 05.09.25 15:00 Пробий - Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий15.08.25 Пробий 3:4 Буковина09.08.25 Левый берег 3:1 Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 4
11 Феникс-Мариуполь 4 1 1 2 2 - 4 07.09.25 15:00 Черноморец - Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь11.08.25 Феникс-Мариуполь 0:2 Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 4
12 ЮКСА 4 1 1 2 1 - 4 06.09.25 18:00 Металлург Зп - ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец17.08.25 ЮКСА 0:0 Феникс-Мариуполь08.08.25 Ворскла 3:0 ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 4
13 Виктория 4 1 0 3 3 - 7 06.09.25 15:00 Виктория - Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 3
14 Чернигов 4 1 0 3 4 - 4 06.09.25 15:00 Чернигов - Левый берег31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
15 Металлист 3 0 1 2 2 - 4 06.09.25 15:00 Виктория - Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий16.08.25 Агробизнес 1:0 Металлист10.08.25 Металлист 1:2 Ингулец 1
16 Подолье 4 0 1 3 2 - 9 06.09.25 15:00 Агробизнес - Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец16.08.25 Металлург Зп 1:1 Подолье10.08.25 Подолье 0:2 Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 1
Полная таблица


Универсальный нападающий. Владислав Кабаев празднует 30-летие
Жирона станет третьим клубом в карьере Ваната. Статистика выступлений
На фоне травм Попова. На просмотр в Динамо отправился игрок Нивы Тернополь
Дмитрий Котков
