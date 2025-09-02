Стало известно, почему сорвался переход Зинченко в чемпионат Франции

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко мог продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщили журналист Daily Mail Исаан Хан и Daily AFC.

В услугах 28-летнего футболиста был заинтересован «Марсель», который планировал подписать арендное соглашение на один сезон с «канонирами». Переход украинца в Лигу 1 не состоялся из-за завышенных требований игрока по зарплате.

В итоге через несколько минут после закрытия трансферного окна в Англии Зинченко все же покинул «Арсенал» – теперь он будет выступать в футболке «Ноттингема».

В нынешнем сезоне защитник не играл в официальных матчах за «Арсенал», а последний раз выходил на поле в товарищеском поединке против испанского «Вильярреала» (6 августа).

Украинский футболист выступает за лондонский клуб с июля 2022 года, когда пришел из «Манчестер Сити» за 35 млн евро. В составе «канониров» сыграл 91 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.