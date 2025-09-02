Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему сорвался переход Зинченко в чемпионат Франции
Англия
02 сентября 2025, 14:03 |
1297
2

Стало известно, почему сорвался переход Зинченко в чемпионат Франции

«Марсель» отказался от услуг украинского футболиста из-за слишком высоких финансовых требований

02 сентября 2025, 14:03 |
1297
2
Стало известно, почему сорвался переход Зинченко в чемпионат Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко мог продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщили журналист Daily Mail Исаан Хан и Daily AFC.

В услугах 28-летнего футболиста был заинтересован «Марсель», который планировал подписать арендное соглашение на один сезон с «канонирами». Переход украинца в Лигу 1 не состоялся из-за завышенных требований игрока по зарплате.

В итоге через несколько минут после закрытия трансферного окна в Англии Зинченко все же покинул «Арсенал» – теперь он будет выступать в футболке «Ноттингема».

В нынешнем сезоне защитник не играл в официальных матчах за «Арсенал», а последний раз выходил на поле в товарищеском поединке против испанского «Вильярреала» (6 августа).

Украинский футболист выступает за лондонский клуб с июля 2022 года, когда пришел из «Манчестер Сити» за 35 млн евро. В составе «канониров» сыграл 91 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
Впереди только Салах и Кейн. Чем запомнился Варди в Англии?
Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
Арсенал Лондон Ноттингем Форест Марсель Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 19
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01 сентября 2025, 18:44 7
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы

«Милан» пополнится украинцем

Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко
Футбол | 02.09.2025, 09:25
Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко
Спортивный директор Ноттингема рассказал, зачем клуб подписал Зинченко
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В ЛНЗ будут играть только те, кто борется за эмблему»
Футбол | 02.09.2025, 13:44
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В ЛНЗ будут играть только те, кто борется за эмблему»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В ЛНЗ будут играть только те, кто борется за эмблему»
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Counselor
А що вони собi думали? Це ж Зiрка!! 
Ответить
0
Перець
куди сьогодні переходить
Ответить
0
Популярные новости
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 1
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 46
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем