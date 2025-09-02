Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЕВИН: «Счастлив быть в самой большой лиге мира»
Англия
02 сентября 2025, 13:09 |
68
0

КЕВИН: «Счастлив быть в самой большой лиге мира»

Бразилец перешел в «Фулхэм»

02 сентября 2025, 13:09 |
68
0
КЕВИН: «Счастлив быть в самой большой лиге мира»
ФК Фулхэм. Кевин

Бразильский вингер лондонского «Фулгема» Кевин прокомментировал свой переход в состав «дачников»:

«Я счастлив быть в крупнейшей лиге мира, к тому же в большом клубе. Я очень доволен всем, что происходит в моей жизни, и надеюсь забить много голов в этом сезоне и показать отличные результаты здесь, в «Фулгем».

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

По теме:
Шахтер недополучит 5 млн евро от трансфера Кевина в Фулхэм. Названа причина
ФОТО. Карьера Кевина в Шахтере в фотографиях
ВИДЕО. Скорость, техника, мастерство. Все голы Кевина в футболке Шахтера
Кевин (Шахтер) Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02 сентября 2025, 07:46 18
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца

Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Футбол | 02 сентября 2025, 08:30 9
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно

Алексей Сливченко – об увольнении Жозе Моуриньо из «Фенербахче»

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
Футбол | 02.09.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
Футбол | 02.09.2025, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01.09.2025, 23:41
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 4
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем