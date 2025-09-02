КЕВИН: «Счастлив быть в самой большой лиге мира»

Бразильский вингер лондонского «Фулгема» Кевин прокомментировал свой переход в состав «дачников»:

«Я счастлив быть в крупнейшей лиге мира, к тому же в большом клубе. Я очень доволен всем, что происходит в моей жизни, и надеюсь забить много голов в этом сезоне и показать отличные результаты здесь, в «Фулгем».

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.