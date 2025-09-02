Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 сентября 2025, 10:58 | Обновлено 02 сентября 2025, 11:09
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон арендовал игрока из Бундеслиги

Мерлин Рель на сезон присоединился к англичанам

02 сентября 2025, 10:58 | Обновлено 02 сентября 2025, 11:09
ФК Эвертон. Мерлин Рель

Английский «Эвертон» в последний день трансферного окна официально объявил об аренде 23-летнего немецкого полузащитника «Фрайбурга» Мерлина Реля.

Аренда игрока продлится на сезон 2025/26. Мерлин будет выступать за новую команду под 34-м номером.

«Я действительно рад и переполнен эмоциями от подписания контракта с «Эвертоном». Это большой клуб с богатой историей и замечательными болельщиками. Сейчас как раз то время, когда мне стоит присоединиться к «Эвертону». Чувствуется переломный момент для клуба. Будущее выглядит очень перспективным, и я рад быть его частью.

Я внимательно следил за развитием клуба. С тренером и стадионом есть много положительных моментов. Я просто обожаю играть в футбол и не могу дождаться, когда выйду на поле перед такими страстными болельщиками на таком великолепном стадионе.

Болельщики «Эвертона» страстные и требуют отдачи, а это мне нравится, потому что соответствует тому, что я могу дать команде. Я вижу себя игроком от штрафной до полузащиты и считаю, что смогу принести свои качества этой команде после обсуждений с тренером. Я думаю, что универсальность – моя сила, и стиль моей игры хорошо подойдет для Премьер-лиги», – сказал Рель.

Последние три сезона Мерлин находился во «Фрайбурге», за который успел провести 60 матчей, забить три мяча и отдать шесть голевых передач.

Андрей Витренко
