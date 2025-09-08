Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
08 сентября 2025, 00:47
Месси проиграл свой 13-й финал в карьере. Сколько неудач у Роналду?

«Интер Майами» проиграл в финале «Сиэтлу Саундерс»

Месси проиграл свой 13-й финал в карьере. Сколько неудач у Роналду?
Getty Images/Global Images Украина. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.

За золотые медали боролись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.

Перед своими болельщиками «Сиэтл Саундерс» по-футбольному разобрал звездного соперника (3:0) и оформил первую победу в Кубке лиг.

Этот финал стал 13-м проигранным в карьере легендарного игрока «Интер Майами» Лионеля Месси. Аргентинец проиграл свой первый финал с «Интер Майами», имеет четыре проигранных финала со сборной Аргентины и восемь с «Барселоной».

Пятикратный обладатель Золотого мяча имеет также 13 поражений в финале – из них четыре с «Реалом», три с «Манчестер Юнайтед», три с «Аль-Насром», два с «Ювентусом» и одно со сборной Португалии.

Лионель Месси Интер Майами Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд статистика Кубок лиг (MLS) Major League Soccer (MLS) Сиэтл Саундерс
