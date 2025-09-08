Месси проиграл свой 13-й финал в карьере. Сколько неудач у Роналду?
«Интер Майами» проиграл в финале «Сиэтлу Саундерс»
Ночью 1 сентября состоялся финальный матч Кубка лиг на арене «Lumen Field» в Сиэтле.
За золотые медали боролись «Сиэтл Саундерс» и «Интер» Майами.
Перед своими болельщиками «Сиэтл Саундерс» по-футбольному разобрал звездного соперника (3:0) и оформил первую победу в Кубке лиг.
Этот финал стал 13-м проигранным в карьере легендарного игрока «Интер Майами» Лионеля Месси. Аргентинец проиграл свой первый финал с «Интер Майами», имеет четыре проигранных финала со сборной Аргентины и восемь с «Барселоной».
Пятикратный обладатель Золотого мяча имеет также 13 поражений в финале – из них четыре с «Реалом», три с «Манчестер Юнайтед», три с «Аль-Насром», два с «Ювентусом» и одно со сборной Португалии.
