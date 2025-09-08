Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, почему Бенфика взяла Судакова в аренду, а не выкупила его 
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 02:31 |
Георгий переехал в Лиссабон

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила ориентировочно 27 миллионов евро (€6 750,00 за годовую аренду и €20 250 000 за выкуп контракта в 2026 году).

По информации источника, «Бенфика» не смогла позволить себе полноценный трансфер украинца по финансовым причинам – клуб не хотел нарушать финансовый фейр-плей. Руководство «орлов» пришло к выводу, что аренда – лучший выход из ситуации.

Переход украинского хавбека в ряды «орлов» вошел в список самых дорогих продаж в истории «Шахтера», а также в рейтинг самых дорогих трансферов украинского футбола.

Бенфика трансферы Шахтер Донецк сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
