Известно, почему Бенфика взяла Судакова в аренду, а не выкупила его 

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила ориентировочно 27 миллионов евро (€6 750,00 за годовую аренду и €20 250 000 за выкуп контракта в 2026 году).

По информации источника, «Бенфика» не смогла позволить себе полноценный трансфер украинца по финансовым причинам – клуб не хотел нарушать финансовый фейр-плей. Руководство «орлов» пришло к выводу, что аренда – лучший выход из ситуации.

Переход украинского хавбека в ряды «орлов» вошел в список самых дорогих продаж в истории «Шахтера», а также в рейтинг самых дорогих трансферов украинского футбола.