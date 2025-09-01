Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эрик тен Хаг установил антирекорд Бундеслиги
Германия
Эрик тен Хаг установил антирекорд Бундеслиги

Нидерландский специалист был уволен уже после второго тура

Эрик тен Хаг установил антирекорд Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Леверкузенский «Байер» уволил с поста главного тренера Эрика тен Хага. Это произошло уже после второго тура Бундеслиги.

Эрик тен Хаг стал первым тренером в истории Бундеслиги, который возглавил команду во время летнего межсезонья и был уволен всего после двух стартовых туров чемпионата.

Эрик тен Хаг в Байере

  • вступил в должность 01.07.2025
  • уволен с должности 01.09.2025

Напомним, в первом туре «Байер» проиграл дома «Хоффенхайму» со счетом 1:2, а во втором сыграл на выезде вничью с «Вердером» со счетом 3:3.

Правда, один матч тен Хаг во главе «Байера» успел выиграть: со счетом 4:0 «фармацевты» переиграли «Зонненхоф Гроссашпах» в 1/32 Кубка Германии.

Байер Бундеслига отставка чемпионат Германии по футболу Эрик тен Хаг статистика антирекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Mark4854590
Якесь досить дивне звільнення. Особливих очікувань від тен Хага не було, але три матчі?
