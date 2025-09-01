Эрик тен Хаг установил антирекорд Бундеслиги
Нидерландский специалист был уволен уже после второго тура
Леверкузенский «Байер» уволил с поста главного тренера Эрика тен Хага. Это произошло уже после второго тура Бундеслиги.
Эрик тен Хаг стал первым тренером в истории Бундеслиги, который возглавил команду во время летнего межсезонья и был уволен всего после двух стартовых туров чемпионата.
Эрик тен Хаг в Байере
- вступил в должность 01.07.2025
- уволен с должности 01.09.2025
Напомним, в первом туре «Байер» проиграл дома «Хоффенхайму» со счетом 1:2, а во втором сыграл на выезде вничью с «Вердером» со счетом 3:3.
Правда, один матч тен Хаг во главе «Байера» успел выиграть: со счетом 4:0 «фармацевты» переиграли «Зонненхоф Гроссашпах» в 1/32 Кубка Германии.
2 – Erik ten Hag is the first manager in Bundesliga history to take over a team during the summer break and see his tenure end just two BL matches into the new season. Flash. pic.twitter.com/3CPr3eMYzn— OptaFranz (@OptaFranz) September 1, 2025
Das gab es noch nie in der Bundesliga! 😳— Sky Sport (@SkySportDE) September 1, 2025
👋 Amtsantritt: 01.07.2025
❌ Entlassung: 01.09.2025#SkyBundesliga #tenHag #Leverkusen pic.twitter.com/qktc7YFVyN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шола Огундана перешел в столичный клуб
Владислав покинул киевское Динамо