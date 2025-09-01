Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усилия волков не оправдались. Статистика матча Динамо – Полесье
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 22:26 |
235
1

Усилия волков не оправдались. Статистика матча Динамо – Полесье

Житомирский клуб стартовал в чемпионате не лучшим образом

01 сентября 2025, 22:26 |
235
1
Усилия волков не оправдались. Статистика матча Динамо – Полесье
ФК Динамо Киев

Житомирское «Полесье» потерпело третье поражение в нынешнем розыгрыше УПЛ.

31 августа состоялась игра 4-го тура чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Полесье». Несмотря на равную статистику поединка, встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Статистика

Динамо – Полесье

  • Владение мячом: 47% – 53%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.84 – 1.17
  • Удары по воротам: 11 – 14
  • Удары в створ ворот: 7 – 4
  • Сейвы: 3 – 3
  • Угловые: 3 – 5
  • Фолы: 9 – 7
  • Передачи: 350 – 400
  • Точность передач: 81% – 86%
  • Штрафные удары: 2 – 1
  • Офсайды: 1 – 0
  • Желтые карточки: 1 – 4

По итогам матчей 4-го тура «Динамо» (12 очков) возглавило турнирную таблицу соревнования, а «Полесье» оказалось на 10-м месте (3 очка).

По теме:
Защитник Вереса: «Быстро забили ЛНЗ и грамотно сыграли по счету»
Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Бокс | 01 сентября 2025, 04:19 1
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»

Тони не советует Итауме драться против Александра

Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Футбол | 01 сентября 2025, 23:05 1
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно
Особенный уже не тот. В плане результатов, деньги он «косит» великолепно

Алексей Сливченко – об увольнении Жозе Моуриньо из «Фенербахче»

Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 01.09.2025, 19:33
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Хто перекладав на українську мову??? Стидоба!!
Ответить
0
Популярные новости
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 53
Футбол
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 39
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем