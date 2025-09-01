Усилия волков не оправдались. Статистика матча Динамо – Полесье

Житомирское «Полесье» потерпело третье поражение в нынешнем розыгрыше УПЛ.

31 августа состоялась игра 4-го тура чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Полесье». Несмотря на равную статистику поединка, встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Статистика

Динамо – Полесье

Владение мячом: 47% – 53%

Ожидаемые голы (xG): 1.84 – 1.17

Удары по воротам: 11 – 14

Удары в створ ворот: 7 – 4

Сейвы: 3 – 3

Угловые: 3 – 5

Фолы: 9 – 7

Передачи: 350 – 400

Точность передач: 81% – 86%

Штрафные удары: 2 – 1

Офсайды: 1 – 0

Желтые карточки: 1 – 4

По итогам матчей 4-го тура «Динамо» (12 очков) возглавило турнирную таблицу соревнования, а «Полесье» оказалось на 10-м месте (3 очка).