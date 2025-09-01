Украина. Премьер лига01 сентября 2025, 22:26 |
235
1
Усилия волков не оправдались. Статистика матча Динамо – Полесье
Житомирский клуб стартовал в чемпионате не лучшим образом
Житомирское «Полесье» потерпело третье поражение в нынешнем розыгрыше УПЛ.
31 августа состоялась игра 4-го тура чемпионата Украины между командами «Динамо» и «Полесье». Несмотря на равную статистику поединка, встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
Статистика
Динамо – Полесье
- Владение мячом: 47% – 53%
- Ожидаемые голы (xG): 1.84 – 1.17
- Удары по воротам: 11 – 14
- Удары в створ ворот: 7 – 4
- Сейвы: 3 – 3
- Угловые: 3 – 5
- Фолы: 9 – 7
- Передачи: 350 – 400
- Точность передач: 81% – 86%
- Штрафные удары: 2 – 1
- Офсайды: 1 – 0
- Желтые карточки: 1 – 4
По итогам матчей 4-го тура «Динамо» (12 очков) возглавило турнирную таблицу соревнования, а «Полесье» оказалось на 10-м месте (3 очка).
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Хто перекладав на українську мову??? Стидоба!!
