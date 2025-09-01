Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова

Донецкий «Шахтер» может уже в текущее трансферное окно продать своего лидера, бразильского вингера Кевина.

По информации источника, сегодня «горняки» получили официальное предложение от «Спортинга», который предложил 40 миллионов евро за бразильца. Предложение на такую сумму «Шахтер» уже принял и от «Фулхэма». Далее ситуация зависит от условий выплаты суммы трансфера и личной зарплаты игрока.

В этом сезоне на счету Кевина пять матчей, пять голов и два ассиста.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.