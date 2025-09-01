Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 19:02 |
3545
4

Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова

«Горняки» получили предложение от «Спортинга» по Кевину

01 сентября 2025, 19:02 |
3545
4
Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий «Шахтер» может уже в текущее трансферное окно продать своего лидера, бразильского вингера Кевина.

По информации источника, сегодня «горняки» получили официальное предложение от «Спортинга», который предложил 40 миллионов евро за бразильца. Предложение на такую сумму «Шахтер» уже принял и от «Фулхэма». Далее ситуация зависит от условий выплаты суммы трансфера и личной зарплаты игрока.

В этом сезоне на счету Кевина пять матчей, пять голов и два ассиста.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Италии нацелился на 22-летнего футболиста «Шахтера» Кевина.

По теме:
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
ВИДЕО. Ванат впервые рассказал, почему покинул Динамо ради Жироны
Судакову исполнилось 23. Бенфика поздравила новичка с днем рождения
Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер) Спортинг Лиссабон
Дмитрий Олейник Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01 сентября 2025, 07:45 39
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко

Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01 сентября 2025, 07:11 2
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ

Илья поддерживает изоляцию российского футбола

ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Футбол | 01.09.2025, 13:11
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Бокс | 01.09.2025, 04:19
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Щось дуже знайоме.. Здається вже було таке рік назад, тільки фамілія інша була..
Ответить
+1
Фанькин кот
Во как получается... так это Шахта может и поднять ценник на Кевина, если есть за него конкуренция между покупателями. Кстати, чемп Португалии для бразильца подошёл бы лучше, чем АПЛ.
Ответить
-1
_ Moore
а хто  в кротів залишиться грати? Те УГ, яке ми бачили останніх 8-ми іграх (4 в ЄК,  в УПЛ всі, за виключенням матчу з Карпатами) -  не дасть їм повноцінно обійти Полісся в таблиці чУкр-и.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 4
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем